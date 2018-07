Liverpool spiller treningskamp samtidig som Englands VM-kvartfinale: - Spesielt

Publisert: 07.07.18 16:54 Oppdatert: 07.07.18 17:19

FOTBALL 2018-07-07T14:54:34Z

(Chester - Liverpool 0–3, pågår) Samtidig som England spiller VM-kvartfinale mot Sverige, spiller Liverpool sesongens første treningskamp.

Kontrastene kunne nesten ikke ha vært større.

Mens Liverpool-kaptein Jordan Henderson entret gressmatten for å spille VM-kvartfinale for England , tok 32 år gamle James Milner (61 landskamper) plass på Liverpool-benken i lagets første oppkjøringskamp for sesongen.

Og der England møtte Sverige i kamp om en billett til semifinalen i VM, var det Chester FC som var motstander for Liverpool.

Chester spiller til daglig i National League North, Englands sjette øverste divisjon.

– Hvordan er det mulig? spør Bernt Hulsker retorisk i VGTVs VM-studio.

– Men det er fantastisk at Viasat har det her. Hvis du har dobbelt opp, en iPad her og en PC der, så kan du følge flere kamper samtidig, bemerket han lurt.

– Spesielt

– Det er litt spesielt, alle visste at det var en lørdag det skulle spilles kvartfdinale i VM. I etterpåklokskapens lys burde de nok spilt kampen en annen dag, sier daglig leder for Liverpools norske supporterklubb, Tore Hansen.

Likevel er han ikke med på at det er noe mer enn spesielt, det er neppe en stor sak for Liverpool-supporterne.

– Liverpool-fansen ikke er like lidenskapelige supportere av England som fans av mange andre lag. Men jeg skjønner jo likevel at de jubler når de får beskjed om at England har scoret, sier Hansen.

Verst er det nok for Liverpools engelske spillere, tror han.

– Mange spillere som kunne tenke seg å se det, for å se hvordan det går med lagkameratene sine, sier Hansen og viser spesielt til James Milner - som la på til 3–0 mot Chester fra straffemerket like etter at andre omgang begynte i Samara.

Ifølge engelske Mirror , var det logistiske utfordringer som førte til at kampen ikke ble flyttet etter at Englands kvartfinaleplass ble sikret. Å refundere billetter til 4500 tilskuere og endre alle avtalene i forbindelse med kampen var rett og slett ikke mulig.

Jublet for scoring

På tross av at kamptidspunktet krasjet med Englands VM-kvartfinale, var det langt fra folketomt på stadionet til Chester. Men ifølge Chesters Twitter-konto fikk de fremmøtte også med seg at England tok ledelsen.

Liverpool slet på sin side med å score. I en kamp der Fabinho og Naby Keita fikk sine første minutter i den røde Liverpool-trøya, tok det 37 minutter før Harry Wilson overlistet Chester-burvokteren på en retur.

Samme mann økte til 2–0 rett før pause.

VG kommer tilbake med mer etter kampslutt. Ønsker du å se Chester mot Liverpool, kan du se kampen på Viasport 1.