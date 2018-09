Drømmestart for LSK i Champions League

FOTBALL 2018-09-13T18:46:31Z

JESSHEIM (VG) (LSK Kvinner-Zvezda 3–0) Seiersvante LSK lar seg ikke stoppe - selv ikke i Champions League. - I dag vinner vi på en dårlig dag, mener Guro Reiten.

Publisert: 13.09.18 20:46 Oppdatert: 13.09.18 21:15

Russiske Zvezda, mesterligafinalist fra 2009, ble utspilt etter alle kunstens regler på Jessheim Stadion i kveld på det som er LSKs «hjemmebane» i denne turneringen.

LSK tok kommandoen fra start i 16-delsfinalen, og allerede etter 70 sekunder var det kaos foran Zvezdas ukrainske keeper. Det utnyttet Anja Sønstevold da hun satte inn 1–0 via en Zvezda-spiller.

Noen minutter senere fikk keeperen såvidt fingrene på et langskudd fra Ingrid Kvernvolden. Det var bare et forvarsel.

Les også: Derfor går LSKs hjemmekamp på «bortebane»

Samme Kvernvolden sørget nemlig for en drømmestart for LSK da hun var frempå i det 14. minutt etter at keeper hadde gitt en retur på et skudd fra Sophie Haug. 20-åringen satte inn 2–0.

Reiten-bom

I 2. omgang så det ut som LSK slakket litt på gasspedalen. Først i 57. minutt fikk LSK-kvinnene omgangens første sjanse. Da blåste Guro Reiten et skudd over tverrligger fra kort hold.

Hun fikk en ny stor sjanse 10 minutter senere. Da fikk keeper en hånd på avslutningen etter at Reiten ble spilt nydelig fri av Sophie Haug - 19-åringen som bare har Reiten foran seg på scoringsstatistikken i LSK Kvinner .

Sjansebonanza

Haug var selv bare noen centimeter fra å bli målscorer på en heading i 73. minutt. LSK måtte ha hjelp for å få mål. Det fikk de på en corner fra Emilie Haavi som en Zvezda-spiller satte inn i eget mål.

Med 9–0 i målsjanser er det ingen tvil om at LSK sløste med mulighetene sine i kveld, men om de er på samme nivå i Russland om to uker så holder dette til 8-delsfinale.

– Vi burde scoret et par mål til. Jeg kommer til å drømme om den andre sjansen min da jeg var alene med keeperen. Det var en ganske bra redning, spør du meg, sier Guro Reiten.

Hun var misfornøyd med hvordan kampen utviklet seg.

– Bortsett fra de første 20 minuttene så leverer vi ikke på det nivået vi skal gjøre. Vi finner ikke rytmen og gjør ufattelig mange feil. Det er greit at vi vinner 3–0, men det er ikke slik vi skal fremstå på en dårlig dag. Vi får heve oss i returen.

PS! LSK slipper å reise til Perm ved foten av Uralfjellene i returoppgjøret. Den kampen spilles i Moskva 27. september.