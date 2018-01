KLAR FOR DRAMMEN: Mustafa Abdellaoue signerte onsdag en fireårskontrakt med Strømsgodset. Foto: STRØMSGODSET

«Mos» takket nei til kjempelønn i Qatar

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 25.01.18 16:41

FOTBALL 2018-01-25T15:41:42Z

Mustafa «Mos» Abdellaoue (29) vurderte en rekke lukrative muligheter før han havnet i Strømsgodset.

Det største av dem kom fra en klubb i Qatar og inneholdt, ifølge VGs opplysninger, en årslønn på nesten fem millioner skattefrie kroner.

– Det var et bra tilbud. Økonomisk var det veldig bra, sier «Mos» til VG.

Likevel signerte han i går, etter flere ukers forhandlinger med en lang rekke klubber, en fireårskontrakt med Strømsgodset .

– Kontrakten jeg fikk tilbudt i Qatar, var for kort. Jeg ville vært «på’n igjen» med å finne en ny klubb etter en liten periode. Akkurat nå er jeg ikke der at jeg har lyst til å bytte fra klubb til klubb, sier mannen med 29 Eliteserie-mål for Aalesund på de to siste sesongene.

– Penger er ikke alt

«Mos», som har vært kontraktløs siden nyttår, var også svært nær å signere for den kypriotiske klubben Anorthosis Famagusta tidligere i januar. Men usikkerhet rundt bankgarantier førte til at overgangen gikk i vasken.

Kort tid før han signerte for Strømsgodset, var han også i konkrete diskusjoner med den iranske, Teheran-baserte toppklubben Esteghlal, som deltar i asiatisk Champions League. Pengesterke tyrkiske klubber har også vært aktuelt.

– Det var mye rart, til og med steder jeg aldri hadde hørt om. Jeg vet ikke helt hvor jeg skal starte. Jeg har fått ganske gode økonomiske tilbud, men jeg følte ikke at totalpakken var sikker nok med tanke på alt rundt fotballen, familien og så videre. Penger er ikke alt, sier «Mos».

– Men avtalen din med Strømsgodset er vel ikke helt ubetydelig den heller?

– Jeg vet ikke hva som er vanlig å få, men jeg har fått en god fireårsavtale.

– Ufattelig mange useriøse aktører

Sportssjef Jostein Flo sier at det «var ikke økonomien vi brukte energien på» da de skulle komme til enighet om en avtale med Abdellaoue.

Sammen med sin agent Stig Lillejord har «Mos» de siste ukene og månedene pløyet seg gjennom en jungel av klubber og forskjellige aktører på jakt etter den beste løsningen, som har vist seg å være i Drammen.

– Det er store kulturforskjeller. En god del land av den eksotiske typen har en lemfeldig måte å se ting på når det kommer til utbetaling. Det kan ta lang tid å få pengene. Man skal ha ganske tung erfaring for å drive med spillere i disse markedene, sier Lillejord.

– Jeg har sikkert, på de siste ni månedene, blitt kontaktet av langt over 100 såkalte agenter som vil samarbeide om en overgang for «Mos». Det er et av de største minusene med at man droppet FIFA-lisensen; det er ufattelig mange useriøse aktører på banen. Det finnes ikke grenser.