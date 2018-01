Dommerskandale i Ligue 1: Løpt ned av spiller - svarte med spark og utvisning

Publisert: 14.01.18 23:25

FOTBALL 2018-01-14T22:25:29Z

(Nantes - Paris Saint-Germain 0–1) Vanligvis er det Neymar og resten av PSGs stjernegalleri som stjeler overskriftene etter kamp. Men søndag var det dommeren som kom i fokus.

I brasilianske Neymars skadefravær var det Ángel Di María som sikret en oppskriftsmessig seier for den soleklare serielederen, men det er ikke først og fremst målet som stikker seg ut etter kampslutt.

For på overtid skjedde det absurde.

På vei hjemover for å hjelpe til i forsvar kom Diego Carlos i skade for å felle dommeren. Det hele så veldig uforskyldt ut fra spillerens side, men det var tydelig ikke slik dommer Tony Chapron oppfattet situasjonen.

Han svarte med å lange ut et spark fra sin nær liggende posisjon, før han bestemte seg for å dra opp et gult kort. Ettersom Carlos allerede hadde et slikt et fra før av, ble Nantes-forsvareren utvist.

Franske L’Equipe kaller situasjonen for surrealistisk og skriver at det ikke var mange som skjønte dommerens logikk.

Ikke første gang dommeren gjør feil - husker du denne?

Tony Chapron har vært FIFA-dommer siden 2007 og har dømt i Champions League. Han er 45 år gammel.