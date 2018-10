E-CUP-JUBEL: Guro Reiten (med ryggen til) blir gratulert av Ingrid Moe Wold, Isabelle Bachor og Ingrid Syrstad Engen. Foto: Mattis Sandblad

Klaveness: – Herreklubbene vil tjene på å samarbeide med kvinnene

Elitefotball-direktør Lise Klaveness mener norske klubber på herre- og kvinnesiden må jobbe sammen – på samme måte som vi ser i resten av Europa. Hun mener at også herrefotball vil tjene på det.

– Motstand mot eller likegyldighet til likestilling passer ikke inn. Det er i ferd med å bli en realitet, ikke bare politisk korrekthet. Derfor tror jeg at herreklubbene også vil tjene penger på det og få inn flere kompetente mennesker, sier Klaveness etter at det såkalte Espelund-utvalget torsdag leverte sin rapport om norsk kvinnefotballs fremtid.

Karen Espelund trakk der spesielt fram at det må til samarbeid med herreklubbene på elitenivå.

– Vi ser at de beste klubbene ute i Europa, de som drar fra, er lag som samarbeider med herreklubbene, sier Lise Klaveness .

– I herreklubbene har de vært ute 100 000 vinternetter før, og lært gjennom smertelige erfaringer.

– Men er norske herreklubber klare for samarbeid med kvinnene?

– Ja, det er min klare følelse. Jeg føler at det er en stor endring, det har skjedd veldig mye på kort. Jeg tror det er både kommersielt opportunt og faglig interessant for herreklubbene. Jeg håper min tro er forankret i virkeligheten, smiler den nye elitefotballsjefen – og peker på at nesten alle landslagssjefene som rapporterer til henne, har erfaring som trenere for kvinner.

– Det er en vinn-vinn-situasjon. Verden er i endring. Det handler om inkludering og likestilling, og da passer dette naturlig inn.

Klaveness mener at herreklubbene kan få et bedre omdømme.

– Dette går rett inn i de verdiene som klubbene ønsker å fremme, sier hun.

Espelund-utvalget foreslår blant annet færre klubber i Toppserien. Flertallet i utvalget går inn for åtte klubber, andre for ti klubber. Uansett vil det være sluttspill om gull og nedrykk. Lise Klaveness er åpen for endringer:

– For noen år siden tenkte jeg ikke på det. Den gang mente jeg at det var holdningene som var problemet. Men holdningene til kvinnefotballen er i rask endring, og nå er jeg mye mer åpen for endringer. Det kan være et ledd i å spisse, men samtidig skal vi ikke la eliten stikke av.

Lise Klaveness mener at åtte klubber blir for lite i lengden, men utelukker ikke at det på kort sikt kan være det som kan sikre produktet Toppserien.

Blant forslagene i Espelund-utvalget:

* Heve aldersgrensen fra 14 til 15 år for spill i Toppserien.

* Innføring av proffdager i toppklubbene.

* Klare å heve gjennomsnittsalderen for Toppserie-spillere fra 22 til 25 år.

– NFF-styret vil vurdere hvilke tiltak vi mener vil gi størst effekt for kvinnefotballen innenfor det økonomiske handlingsrommet vi har, sier fotballpresident Terje Svendsen.