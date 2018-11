Spurs slapp med skrekken etter marerittdebut

(Wolverhampton – Tottenham 2–3) Juan Foyth (21) hadde aldri vært på banen i en Premier League-kamp. Mot Wolverhampton fikk han starte – og holdt på å koste Spurs alle tre poengene etter å ha laget to straffespark.

For det meste så ut til å gå veien for Mauricio Pochettino og Tottenham lørdag kveld. Laget ledet 3–0 og var nær å score sitt fjerde for kvelden.

I stedet fikk 21 år gamle Foyth smake på hvor utilgivelig Premier League -fotball er. I skadefraværet til blant annet Eric Dier, Danny Rose og Jan Vertonghen i Spurs-forsvaret fikk Fouth tilliten, uten å imponere nevneverdig.

Først tråkket han på Raúl Jiménez etter 68 minutter og Wolves reduserte til 1–3 ved Ruben Neves.

Ti minutter senere rev han ned Wolverhamptons Jonny, og igjen pekte Mike Dean mot krittmerket.

Raúl Jiménez, som ikke hadde scoret på fem kamper, fikk endelig sin scoring fra straffemerket da han reduserte til 2–3.

Men det ble med skrekken for Foyth og Tottenham, som rodde i land seieren på en lite imponerende måte. Wolves beholdt ballen på slutten og skapte halvsjanse på halvsjanse, men fikk ikke utligningen.

Dermed har Tottenham vunnet 36 av 39 kamper mot nyopprykkede lag i Premier League. Sist tap kom for hele åtte år siden, mot Wolverhampton.

Og det startet bra for gjestene.

1–0 kom etter 27 minutter da Eric Lamela vendte opp på høyrekanten. Argentineren så opp og spilte ballen til Son Heung-min utenfor boksen. Sørkoreaneren slo ballen tilbake til Lamela, som hadde løpt inn i boksen, og avslutningen gikk mellom bena til Rui Patrício og i mål.

Og bare tre minutter senere festet Spurs jerngrepet om kampen, og igjen var Son involvert. Han fant Kieran Trippier på høyrevingen og backen fikk tid og rom til å prikke innlegget i boksen.

Der dukket 173 centimeter korte Lucas Moura opp og headet ballen i mål til 2–0.

​ 3–0 kom ved Harry Kane, som scoret på sin egen retur etter et strålende forarbeid av Eric Lamela i forkant.

I tillegg til de nevnte skadene i midtforsvaret sliter både Victor Wanyama og Vincent Jansen med skader. Og fysioterapautene hos Tottenham fikk nok en spiller på skadelisten etter kun to minutter.

Wolverhamptions Hélder Costa falt på foten til Moussa Dembele. Belgieren vred seg i smerte og det så slett ikke bra ut. Men etter å ha mottatt behandling i over fire minutter, hinket han av banen for egen maskin, men måtte bytte med Son.

Til tross for fem kamper på de siste 14 dagene, tok Spurs tre nye poeng og går dermed forbi erkerival fra Nord-London, Arsenal på tabellen. De ligger nå på en fjerdeplass med 24 poeng, tre poeng bak serielder Liverpool.

