GOD START: Liverpool og Joe Gomez har fått en glimrende åpning på sesongen. Foto: Paul Burrows / X03821

Joe Gomez takker Liverpools prest

FOTBALL 2018-10-27T07:44:05Z

Liverpools forsvarstalent Joe Gomez (21) åpner opp om utfordringene i klubben. Blant annet setter han pris på klubbens prest Bill Bygroves.

18 år gammel forlot Gomez Charlton og flyttet til Liverpool. Det kaller han en guttedrøm i et stort intervju med Daily Mail. Men det var også ting som ikke gikk på skinner.

Det tok tid før han fikk spille. Gomez kunne ikke lage mat selv og fikk sendt med mat hjem av kantineansatte i Liverpool. Hvis ikke spiste han frossenpizza.

Han var også langt unna kjæresten Tamara og følte seg innimellom ensom. Han kjedet seg og fikk for mye tid alene. Det gjorde at Gomez tvilte på mange ting.

Slik gikk det da Liverpool-backen utfordret Magnus Carlsen:

Takker prest

For den kristne forsvarsspilleren var det da godt at Liverpool Football Club har tilknyttet en egen prest - Bill Bygroves.

– Han tilbudte alltid en gåtur rundt huset hans og hjalp meg med endringen, sier Gomez til Daily Mail.

– Slike småting løser klubben veldig bra. De små detaljene. Men jeg antar at hovedtingen var kjæresten Tamara. I ukedagene var jeg nede og så frem til at hun skulle komme hit. Nå er hun her og vi bor i Formby. Det er det kjedelige livet gutta (lagkameratene) snakker om, sier Gomez.

Bygroves har vært tilknyttet som Liverpools prest i en årrekke.

God sesongstart

Før kjæresten Tamara også flyttet til Liverpool kom hun kun til Gomez i helgene.

Denne sesongen har Joe Gomez imponert i Liverpool-forsvaret. 21-åringen har vært på banen i ni av ni seriekamper og laget har kun sluppet inn tre mål.

– Frontrioen vår (Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané) er en av de beste i verden. Hvis vi kan være like bra i forsvar som dem, tenk hvilket lag vi kan bli da, sier Gomez.

Lørdag klokken 16.00 venter Huddersfield for Liverpool i Premier League.

Liverpool har kun tapt en kamp. Slik skjedde det:

