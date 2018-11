SUKSESS: Mohammed Abu har gjort det bra i norsk fotball. Først i Strømsgodset og nå i Vålerenga. Men perioden da Manchester City lånte ham ut fra klubb til klubb, opplevde han som tøff. Foto: Borgen, Ørn E. / NTB scanpix

VIF-Abu: – Tøft å bli lånt ut hele tiden

INTILITY ARENA (VG) Vålerenga-profil og tidligere Right to Dream-elev Mohammed Abu (26) måtte til slutt gi Manchester City klar beskjed: Han orket ikke flere utlån.

Midtbanespillerens lange vei fra dyp fattigdom i Vest- Afrika til norsk toppfotball, gikk gjennom «Right to Dream». Fredag fortalte VG hvordan det ghanesiske fotballakademiet har hatt hemmelige bånd til Manchester City.

Nå sitter Abu på innbytterbenken til Vålerenga og prater om oppveksten i landsbyen Namasua, ti timers biltur nord for hovedstaden Accra . Han forteller om det å spille fotball uten sko, og hvordan tanten hans tok seg av ham da moren plutselig døde.

Mohammed Abu flyttet fra familien som 10-åring i et forsøk på å bli fotballproff. Noen ganger hadde han lite å spise.

– Oppveksten var veldig, veldig tøff. Det var ikke enkelt å komme fra en familie som slet med å seg av barna, sier Abu.

Han mener den vanskelige bakgrunnen til mange barn i Ghana, er et viktig bakteppe når man skal diskutere hvordan ordet «suksess» skal defineres.

City sikrer seg kontrollen

Fotballakademiet Right to Dream mottar mange millioner kroner fra Manchester City hvert år. Akademiet gir unge gutter en god utdannelse mens de jager drømmen om et proffliv i Europa.

Fra akademiet går det en tydelige linje til den danske klubben FC Nordsjælland (som akademiet eier) og videre til Manchester, viser flere tusen dokumenter i datalekkasjen Football Leaks. Flere av spillerne ender deretter opp i norsk toppfotball.

Ved å finansiere Right to Dream og avtalefeste at man har førsterett på hente spillere vederlagsfritt frem til de er 21 år, sikrer Manchester City seg i praksis tilgang på afrikanske talenter helt ned i tiårsalderen.

Utlån på utlån

Selv om et stort antall spillere har blitt flyttet fra Right to Dream til Manchester City idet de ble 18 år, har ingen maktet å etablere seg i storklubben. I stedet lånes de ut til mindre klubber over hele verden, der kravene til det å få arbeidstillatelse ikke er like strenge som i England.

Sarpsborg, Vålerenga og Strømsgodset er bare noen av klubbene som har hatt Right to Dream-spillere i stallen.

Mohammed Abus lånerekke etter at han kom til Manchester City er også lang: Strømsgodset, Eintracht Frankfurt, Strømsgodset, Rayo Vallecano, Lorient og AGF hadde alle besøk av ghaneseren i årene mellom 2010 og 2014.

– Min erfaring er at utlån er veldig, veldig vanskelig. Det er alltid fint å få sin første proffkontrakt, men på et tidspunkt vil du etablere deg et sted. Jeg har vært så mange plasser, og det er tøft siden du må imponere fra dag én. Du har lite tid på deg, og tenker gjerne «Hvilken klubb skal jeg til neste gang?». Tro meg, det er tøft om du ikke er mentalt sterk, sier han.

– Hadde du noe du skulle ha sagt når du ble flyttet rundt, eller var det mer som «Abu, du skal til Strømsgodset»?

– De ga meg beskjed. Og jeg sa «OK». Jeg er en person som, på grunn av bakgrunnen min, respekterer eldre. Jeg er ikke oppdratt til å nekte, sier Abu.

Strømsgodset betalte millioner

Til slutt, i 2014, fikk han likevel nok. Han hadde to år igjen av kontrakten, men ringte til Manchester City. I andre enden var Fergal Harkin, som jobber opp mot Right to Dream for den engelske storklubben.

– Jeg fortalte dem at jeg var lei av låneavtaler, sier Abu til VG.

– Hvordan reagerte de?

– Fergal har alltid ønsket det beste for meg. Han sa «Er du sikker på at du vil dette?». Da jeg bekreftet det, svarte han «Ok, jeg skal snakke med styret».

I februar 2014 ble City deretter enig med Strømsgodset. VG har sett overgangspapirene: De forteller av den norske klubben betalte 400.000 pund (4,4 mill. kroner) for Abu.

I tillegg skulle Strømsgodset betale 50.000 pund (550.000 kr) for hvert 15. kamp Abu startet, opp til 60 kamper. Altså maksimalt 200.000 pund til. På toppen kom 50.000 pund dersom Godset kvalifiserte seg til Europa League eller Champions League, og Abu hadde startet halvparten av klubbens kamper.

Får støtte

I Belgia sitter det en annen spiller som Manchester City hentet fra Right to Dream. Divine Naah signerte for City i 2014, men ble umiddelbart lånt ut til Strømsgodset, der han fikk tre minutter i eliteserien.

Så ble han lånt ut til Breda (Nederland), Nordsjælland (Danmark), Örebro (Sverige) og til slutt Tubize på nivå to i Belgia. Der signerte han en permanent avtale når kontrakten hans med City løp ut tidligere i år.

Naah roser både oppholdet i Norge og Nederland. Men så startet problemene.

– De (City) ville låne meg ut til Danmark. Eieren av den danske klubben (Nordsjælland) eier akademiet i Ghana. Men jeg ville ikke det, og jeg ga dem beskjed om at jeg ikke ville dra til Danmark. Jeg spilte i Nederland, og Danmark var et steg i feil retning. Siden overgangsvinduet var i ferd med å stenge, ville alternativet vært å sitte i Manchester uten å spille. Du er nødt til å ende opp der de ønsker. Jeg hadde ikke noe valg, sier Naah.

– Jeg hadde ingen andre valg og var skikkelig forbannet på grunn av det, legger han til.

Divine Naah er mer takknemlig overfor Right to Dream enn han er kritisk, understreker han. Alternativet kunne vært langt verre. Også Naah kommer fra fattige kår i hjemlandet.

Men det å bli lånt ut fra klubb til klubb, er han svært kritisk til.

– I enkelte utlån hadde jeg ingenting jeg skulle ha sagt. Dersom du ikke sier ja, ender du opp i Manchester uten å spille.

I dag spiller han på nivå to i den belgiske serien.

– Jeg tjener ikke like mye penger som jeg gjorde i Manchester City, men det er en lettelse at forbindelsen er brutt. Jeg vil heller spille fotball og være lykkelig enn å ta imot pengene. Jeg vil spille fotball og la folk se hva slags potensial jeg har. Jeg vil være fri til selv å bestemme hvor jeg skal reise. Nå er det livet mitt, sier 22-åringen.

Abu forsvarer

Mohammed Abu forsvarer akademiet som var hans nøkkel til Europa:

– De rapper ikke unger fra gata og plasserer dem på akademiet. I stedet kontakter de foreldrene deres og snakker med dem. Det er en god mulighet for barna, sier han.

Samtidig som båndene til Manchester City er sterke, satses det på utdanning hos Right to Dream. Flere av elevene som ikke har nådd opp på fotballbanen, har fått stipender på amerikanske universiteter.

– Andre spillere, som Divine Naah, sier det føles godt å ha brutt båndene til City, slik at han kan styre sin egen karriere. Er du enig?

Mohammed Abu tenker seg om i et par sekunder der han sitter på den ene innbytterbenken på Intility Arena i Oslo.

– Kontrakten med City gjorde meg veldig synlig. Den åpnet dører, siden folk begynte å få øynene opp for meg. Til å begynne med er det positivt å ha kontrakt med en sånn klubb. Men på et tidspunkt er det på tide å komme seg videre, enten fordi du ikke blir sett lenger, eller fordi du ikke kjenner planene deres for deg, sier VIF-profilen.