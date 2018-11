BLIR EKSPORTVARE: Rosenborg-trioen Nicklas Bendtner (til høyre), Samuel Adegbenro og Issam Jebali kunne heve trofeet som seriemestere for 2018. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Historisk avtale for norsk fotball: Eliteserien solgt til Kina

FOTBALL 2018-11-27T05:15:55Z

For første gang har Eliteserien blitt solgt direkte til et marked utenfor Europa. Nå blir de tre neste sesongene tilgjengelig for brukere i Kina.

Publisert: 27.11.18 06:15

Rettighetsforvalter Fotball Media – eid 50-50 av Norges Fotballforbund og klubbenes interesseorganisasjon Norsk Toppfotball – har nemlig inngått en avtale med den kinesiske sportsapplikasjonen Dongqiudi.

De skal tilby å strømme samtlige kamper i Eliteserien fra 2019-sesongen og ut 2021, opplyser Knut Kristvang i Fotball Media til VG.

– Dette er spennende for produktet norsk fotball. Volumet de når ut til er stort etter vår målestokk og dette er første gangen vi har solgt norsk seriefotball til et land utenfor Europa, sier Kristvang.

Ifølge Dongqiudi selv har app’en fire millioner aktive, daglige brukere, men så mange som 40 millioner registrerte brukere totalt. Nå kan disse altså kunne se 720 kamper fra Eliteserien de neste tre sesongene.

Betalingen er – etter det VG kjenner til – i underkant av to millioner kroner over tre år. Summen deles mellom Fotball Medias eiere, altså NFF og NTF.

– Hyggelig betaling

– Hva vi får, kan jeg ikke si, men det er ingen stor avtale om du sammenligner med vår egen medieavtale i Norge . Men det er en hyggelig betaling til norsk fotball, beskriver Kristvang.

– Hvorfor vil noen i Kina være interessert i Eliteserien?

– Jeg tror det handler om hvordan kineserne konsumerer sport. De kan fort bli veldig interessert i spillere og klubber som er tilgjengelige i Kina, uavhengig av land og størrelse, og denne app’en ønsker å tilby så mye livesport som mulig, sier Kristvang – og avviser at det er på grunn av det heftige asiatiske bettingmarkedet at Eliteserien er blitt en salgsvare.

Det samme sier Guo Kaixuan, direktør for forretningsutvikling i selskapet som har kjøpt Eliteserien.

– Gambling er forbudt i Kina, skriver Kaixuan til VG i en e-post.

– En slags test

Han har vært kontaktperson rundt rettighetssalget og svarer slik på VGs spørsmål om hva som er selskapets motivasjon for å tilby norsk fotball.

– Fotball er den mest populære sporten i Kina og har utviklet seg raskt de siste årene. Naturlig nok er fansen mest fokusert på de beste ligaene, som Premier League, La Liga og Serie A, men de er også interessert i fotball i andre land, og noen er interesserte i spesielle ligaer av forskjellige grunner, begrunner Dongqiudi-representanten for kjøpet av Eliteserien.

– Dette er en slags test for oss, vi vet ikke helt hva vi kan få for investeringen. Som den største fotballapp’en i Kina ønsker vi å tilfredsstille brukerne våre, skriver Guo Kaixuan videre.

I Norsk Toppfotball håper man at den økte tilgjengeligheten i Kina kan bety at klubber fra den pengesterke kinesiske ligaen kan være mer interesserte i å rette blikket mot Norge og spillere fra Eliteserien. Pluss at flere penger kan tjenes på nye måter.

– Dette åpner nye muligheter. Både for det asiatiske markedet, men også for norske selskaper som driver eksport og er mer interessert i å være profilere seg i utlandet fremfor i Norge, sier kommersiell leder Pål Breen i Norsk Toppfotball.