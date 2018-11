LITE MÅL: Nicklas Bendtner er den største stjernen i Eliteserien. Men på toppscorerlisten havnet han langt ned. Foto: Bjørn S. Delebekk

Bomskudd for topplagene

Toppscorerlisten i Eliteserien er skremmende lesning for det som skal være lokomotivene i norsk fotball.

Stabæks møte med Strømsgodset endte med kvalikfortvilelsen i Bærum og ellevill jubel i Drammen, etter et berg-og-dalbane-drama av de sjeldne.

Men bunnkampen inneholdt samtidig også et ganske så snodig poeng. To av klubbene som virkelig har slitt med uttelling på tabellen i 2018, er samtidig dem som har de mest målfarlige spillerne i ligaen.

Aller øverst troner Franck Boli med sine 17 scoringer. Å prestere dette for et bunnlag er en knallsterk prestasjon, og her skal Stabæk igjen ha ros for å våge. De satset på en Boli som hadde store skadeproblemer og har virkelig fått betalt. Vi kan jo bare tenke oss hvordan denne sesongen hadde sett ut på Nadderud om det ikke var for spissen. Dessuten er det noe rørende, midt i alle de blå problemene, at Franck Boli blir med klubben videre uansett hvor de spiller neste år, som en tydelig takk for hjelpen.

Med 14 scoringer ble Strømsgodsets Marcus Pedersen nummer to på listen. Men skaden hans gjorde at det ikke ble noen toppscorerduell helt inn. Ser man på spillermateriellet Godset likevel sitter med, er det smått utrolig at de befant seg i nedrykksfare helt til siste serierunde var på tampen.

Det skremmende med toppscoreroversikten er fraværet av de aller beste klubbenes spisser helt i toppen.

Riktignok kom Molde Erling Braut Haaland på tredjeplass (12 mål), men vi må ned til syvendeplass før vi finner Branns mestscorende. Der er Daouda Bamba , spissen hele Bergens håpet skulle skyte de røde til gull. 11 mål er ingen krise, men han har sviktet i avgjørende øyeblikk da det gjaldt aller mest denne høsten.

Aller merkeligst er det hvordan serievinner Rosenborg er helt fraværende i måljegertoppen. Forrige sesong vant Nicklas Bendtner toppscorertittelen, men i år må vi helt ned til en delt 14. plass for å finne en RBK-spiller. Det er Alexander Søderlund, som har scoret åtte mål i ligaen, og har hatt en frustrende sesong.

Hva så med den aller største stjernen i Eliteserien, Rosenborgs danske prestisjeprosjekt?

Nicklas Bendnter scoret fem ganger - en delt 36. plass.

Det sier litt om ett av stedene skoen trykker rundt utviklingen av landets beste klubb...