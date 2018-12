TAKTISK SUKSESS: Incheon United var nede for telling da Jørn Andersen kom. Etter en sterk høst ble plassen reddet. Her som Nord-Korea-trener i Øst-Asia-mesterskapet i desember i fjor. Foto: Yuta Omori / TT NYHETSBYRÅN

Andersen hedres etter sørkoreansk trenerbragd

(Incheon - Jeonnam 3–1) Jørn Andersen (55) dro fra Nord- til Sør-Korea, og etter et halvt år er han nominert som «årets trener» i K-League 1.

Etter seier 3–1 i den siste kampen i dag endte hans lag, Incheon United, på 9. plass av 12 lag. Foran den siste runden var det fremdeles en fare for at Incheon måtte ut i kvalifisering.

Incheon sto med åtte poeng på 14 kamper da Andersen tok over i juni. Laget endte på 42 poeng etter 38 kamper (de siste fem var mot lagene på nedre halvdel).

Prestasjonen er så sterk at Jørn Andersen er blant de fire som mandag kan bli kåret til «årets trener» i den sørkoreanske toppdisvisjonen.

– Jeg kommer nok ikke til å vinne, men det er hyggelig å bli lagt merke til, sier han.

– Det er nok en av de vanskeligste jobbene jeg har hatt, i et nytt land og et lag som ikke fungerte. Men vi har greid å utvikle oss taktisk og fysisk, og i den siste tiden har vi vært veldig gode, sier Andersen. Incheon avsluttet med fire strake seire.

Han rykket opp til Bundesliga med Mainz i 2009.

– Det var selvsagt veldig spesielt det også. Men da tok jeg over et godt lag. Dette var noe annet, sier mannen som trente Nord-Korea i nesten to år før han reiste til Sør-Korea.

– Jeg har fortsatt kontakt med folk der. Jeg trives godt blant koreanere, og det har helt sikkert hjulpet meg i denne jobben at jeg var i Nord-Korea først. Det er jo de samme menneskene, selv om oppveksten og karakteren gjør at de er litt forskjellige.

Andersen har kontrakt med Incheon, en times kjøring fra Seoul, i en sesong til.