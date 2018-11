PERLEHUMØR: Martin Ødegaard har all grunn til å glise på landslagssamlingen i Slovenia. Han har nylig scoret to vakre mål for klubblaget Vitesse. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Derfor buet fansen på Ødegaard: – Folk tenker jeg skal putte 20 mål

LJUBLJANA (VG) Martin Ødegaard (19) ble buet på av egne fans i det han kaller sin «dårligste kamp i år». Siden har det løsnet for alvor.

– Det var en situasjon hvor jeg på en kontring førte ballen og lette etter både skudd og pasning, men endte opp med å gjøre ingenting. Da er det naturlig at det blir litt piping og sånt på tribunen. Jeg har ikke opplevd det sånn rettet mot meg før, men i Nederland er de ikke vonde å be med å bue litt hvis du ikke spiller fremover, sier Ødegaard til VG.

Det var under kampen mot Fortuna Sittard i slutten av oktober at nordmannen, som på den tiden fortsatt ikke hadde scoret for Vitesse, fikk høre det av egne supportere. Den nederlandske sportsredaktøren Lex Lammers har tidligere beskrevet det som at fansen «hadde fått nok» av Ødegaard, og at de var i ferd med å vende seg mot ham.

– Jeg synes kanskje det var min dårligste kamp i år. Det var kjedelig, erkjenner Ødegaard.

– Er det Real Madrid-stempelet som gjør at folk kanskje blir litt ekstra utålmodige?

– Jeg tror folk forventer mer av meg når det står Real Madrid bak navnet mitt, ja. Folk forventer det ene og det andre, og først og fremst mål for en spiller i min posisjon. Folk tenker at jeg skal komme og putte 20 mål. Det er litt sånn det blir. Men jeg vet selv at det kanskje ikke er så realistisk, sier den Real Madrid-eide unggutten, som sier det er «deilig» å kunne vise frem perlescoringer som disse:

– Det smaker godt

Tre dager etter nedturen slo Ødegaard knallhardt tilbake med en vakker scoring på langskudd i cupkampen mot Heracles Almelo. Så fulgte han denne helgen opp med en frisparkperle mot Utrecht – hans første seriemål siden utlånet til Vitesse.

– Det er klart det er deilig. Jeg har ventet litt på det, så det smaker godt, sier Ødegaard, som setter pris på å få litt ro rundt seg:

– Det er selvfølgelig viktig. Det hjelper å få noen mål, både for meg selv og de rundt. Det skaper mer positive vibber.

I løpet av to utlån fra Real Madrid til nederlandsk fotball , i Heerenveen (januar 2017 til juni 2018) og Vitesse (siden august), har Ødegaard spilt 53 kamper. På disse har han scoret fem mål og levert seks målgivende pasninger.

Scorer bare fra distanse

Målene kommer alltid på samme måte – fra langt hold. Hans tre mål for Heerenveen kom alle fra utenfor sekstenmeteren, og for Vitesse har han nå scoret på et langskudd og et frispark i løpet av et par uker. Han har, med andre ord, aldri scoret fra innenfor sekstenmeteren i nederlandsk fotball, der de fleste mål vanligvis scores.

– Jeg har nok mer å gå på når det gjelder å komme seg inn i boksen. Men jeg føler jeg har en god fot som jeg kan bruke, og som jeg kanskje kan bruke enda mer også. Hvis man kan kombinere de to tingene, så er det det beste. Det er aldri dumt å ha en spesiell styrke heller, sier Ødegaard.

Han skal ikke beskyldes for å ta av til tross for at det endelig ser ut til å ha løsnet på målfronten:

– Jeg vil ikke si at jeg har noe spesielt bedre følelse nå enn tidligere. I forrige kamp scoret jeg, men jeg synes ikke jeg spilte noen spesielt god kamp, så jeg er ikke i skyene av den grunn. Jeg vet hva jeg må måle meg selv på.