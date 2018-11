NÆRMERE EM: Takket være gruppeseieren i Nations League har Norge to muligheter til å nå EM-sluttspillet i 2020. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Slik går Norge til 2020-EM

FOTBALL 2018-11-20T09:48:22Z

NIKOSIA (VG) Etter gruppeseieren i Nations League får Norge to sjanser til å kvalifisere seg til EM i 2020.

Publisert: 20.11.18 10:48

Den ene veien går gjennom den tradisjonelle EM-kvalifiseringen i 2019, der det gjelder å ende blant de to beste lagene i sin gruppe. Den andre går gjennom Nations League-sluttspillet som skal foregå på våren i 2020, bare noen få måneder før det braker løs i de 12 europeiske vertsbyene.

– Hadde vi ikke avsluttet slik, hadde året 2018 gått inn i tåken. Skulle vi ikke klare EM-kvaliken så får vi jo en sjanse til, sier Lars Lagerbäck etter mandagens 2–0-seier over Kypros.

På spørsmål fra VG om Lagerbäck tror det blir lettere å komme til EM-sluttspillet om to år gjennom vanlig kvalifisering eller som gruppevinnere i Nations League og playoff (semifinale og finale) svarer landslandslagssjefen med forbehold.

– Det kommer an på trekningen. Og om den er brukbar for oss. Men med denne velorganiserte gjengen som jobber hardt, så er det mer opp til oss selv i en serie med matcher. En playoff, som i dette tilfelle bare går over én match, kjennes mer som et sjansespill. Så på forhånd er det vanskelig å si hvor den største sjansen ligger, sier Lagerbäck.

VG har gått gjennom de to norske mulighetene for EM-spill:

Vanlig kvalifisering

Lagerbäcks neste utfordring blir å lede Norge gjennom den tradisjonelle EM-kvalifiseringen, der 10 grupper på fem eller seks lag skal trekkes den 2. desember i Dublin.

Dette gruppespillet begynner i mars 2019 og avsluttes i november. De to beste lagene i hver gruppe får en direkte EM-plass.

Ettersom Norge er i det tredje seedingnivået før trekningen, kan Lagerbäcks menn vente seg svært tøff motstand i kampen om EM-billett i kvalifiseringen.

En mulig gruppe for Norge kan se slik ut: Frankrike (fra seedingnivå 1), Russland (nivå 2), Hellas (nivå 4), Makedonia (nivå 5) og Androrra (nivå 6).

Skulle Norge klare å sikre seg en av de to topplasseringene i gruppen sin, så vil de være klare for EM i 2020. Da vil de ikke delta i EM-playoffen som de sikret seg en plass i takket være gruppeseieren i Nations League.

Nations League-veien

Dersom Norge ikke ender blant de to beste lagene i sin kvalik-gruppe, så har de nå sikret seg en ny mulighet for EM-spill. Den går gjennom den nye Nations League-playoffen som finner sted i mars 2020.

Der skal Norge, hvis de ikke allerede er EM-klare, delta i en mini-turnering bestående av to semifinaler og en finale, der den endelige vinneren stikker av med en EM-plass.

Gitt at ingen av lagene fra nivå C kvalifiserer seg direkte til EM gjennom kvalifiseringen, kan Norges mulige motstandere bli som følger:

Finland – allerede klar som gruppevinner.

Israel eller Skottland – møtes tirsdag kveld, vinneren tar gruppeseieren, Israel trenger bare uavgjort.

Serbia eller Romania – Serbia leder gruppen med to poeng før de siste kampene tirsdag kveld, hvor serberne møter tabelljumbo Litauen og er gruppevinnere ved seier. Romania må slå Montenegro borte og håpe på at Serbia snubler.

I semifinalen, som avgjøres over én kamp der det best rangerte laget spiller hjemme, møtes den beste gruppevinneren og den dårligste gruppevinneren, og den nest beste og tredje beste gruppevinneren.

Det er foreløpig ikke avgjort hvem som ender som beste gruppevinner, men Norge ligger foreløpig an til å bli det. Hvis Israel slår Skottland med to mål, eller Skottland slår Israel med hvilken som helst margin, rykker Norge ned til nest beste gruppevinner.

Et sannsynlig scenario er at Norge spiller semifinale hjemme mot Finland. Vinner de den, møter de vinneren av Israel/Skottland mot Serbia. Hvem som spiller hjemme i finalen, blir bestemt gjennom trekning. Finalevinneren får en EM-plass.

PS! Dersom noen av disse lagene kvalifiserer seg gjennom den tradisjonelle EM-kvaliken, vil de bli erstattet med den beste gruppetoeren i Nations League nivå C av de som ikke er EM-klare.