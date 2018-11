VELLYKKET: Nils Arne Eggen gikk gjennom en vellykket operasjon torsdag. Foto: Frode Hansen

Vellykket operasjon for Eggen – deler av foten måtte fjernes

FOTBALL 2018-11-16T14:43:10Z

Nils Arne Eggen (77) har vært gjennom det han kaller «en vellykket operasjon». Den gamle mesteren er ved godt mot – selv om han nå må gå med protese.

– Du kan si det sånn at go’foten er blitt litt kortere, men sterkere, sier Eggen med et smil fra sykesengen i Trondheim. Han gir VG noen små minutter mens pleierne venter på å ta over dialogen med den tidligere Rosenborg-treneren igjen.

– Du skjønner, jeg ligger på sykehuset. Det har gått greit, sier Nils Arne Eggen først.

Han ble lagt inn onsdag, og torsdag ble han operert. Det er den ene foten som har plaget Eggen i lang tid. Til slutt var det ingen vei tilbake: Han måtte inn igjen på sykehuset for å se om han kunne «få orden på foten», som Eggen selv har sagt det.

– Operasjonen var vellykket, konstaterer Eggen. Han er sjelden noe annet enn optimist – uansett. Det har livet lært den gamle Rosenborg-treneren.

– Nå må jeg trene meg opp. Det tar tid, men det skal bli bra, sier Eggen – før han legger til:

– Det blir en liten protese, og det blir en ny erfaring. Jeg skal klare det også, jeg er i godt humør, tar dette som en ny erfaring – og ser fremover.

Nils Arne Eggen har altså fjernet noe av den vonde foten sin, men han ønsker ikke å gå i nærmere detaljer om inngrepet. Og han håper nå selvsagt at dette skal gjøre livet enklere. Foten har vært plagsom – lenge.

– Det skal nok bli bra dette også. Men jeg kommer ikke til å løpe noen 400 meter i fremtiden, nei – selv om jeg har sett noen som har gjort det, med protese også, sier Nils Arne Eggen – og ler godt.