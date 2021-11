Dette betyr et kommersielt samarbeid.

Memphis Depay feirer scoring mot Montenegro i september. Lørdag er Montenegro igjen motstander – denne gang på bortebane.

– Det ser ut som han synes det er kult å spille for Barcelona

Ingen har scoret flere ganger enn Memphis Depay (27) i hele VM-kvalifiseringen for Europa. Det er heller ingen som har flere målgivende.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Her er lørdagens oddstips!

Med ni mål og seks målgivende til nå i VM-kampene, har Barcelona-spilleren vært svært avgjørende for at Nederland nå kanskje får muligheten til å spille sitt første VM-sluttspill siden 2014.

Depay ble hentet av Barcelona i sommer – gratis, etter som kontrakten med Olympique Lyon hadde gått ut. Han har seks mål og to målgivende på 12 kamper i La Liga til nå.

– Det ser ut som Depay synes det er kult å spille for Barcelona, selv om han har hatt en liten dupp for noen uker siden, uttrykker TV 2-kommentator Endre Olav Osnes det.

– Han har sett bra ut i en vanskelig tid for Barcelona. Etter at Messi forsvant, tok han en del ansvar og fikk bra med målpoeng. Men han trenger fart og «lekekamerater»!

les også Bekreftet: Nederland må spille for tomme tribuner mot Norge

Memphis Depay har startet nesten hver eneste kamp for Barcelona.

– Han har vært stabil – en som har vært der. Det har blitt rullert enormt på plassene rundt ham, og det er mange unggutter. Depay har levert jevnt og trutt, men har enda mer å gå på, sier Osnes, og erklærer seg som «Depay-fan».

– Hva med landslaget?

– Der har han vært veldig skarp, særlig sammen med Georginio Wijnaldum. Ronald Koeman hadde en plan om å hente begge, men Wijnaldum valgte altså Paris Saint-Germain.

Han ble født i landsbyen Moordrecht den 13. februar 1994 – samme dag som nederlendere flest fulgte Johann Olav Koss til ny verdensrekord på 5000 meter under Lillehammer-OL.

les også Messi: Skal tilbake til Barcelona

Han hadde en trøblete barndom der hans ghanesiske far og nederlandske mor skilte seg da han var fire år. I ettertid har han droppet Depay på drakten og spilt med bare «Memphis», fordi han er sint på faren som forlot familien da gutten var så liten. Samtidig ble bestefaren en viktig del av hans liv i barneårene.

Depay er ekstremt opptatt av tatoveringer. Det har bidratt til å gjøre ham populær blant fotballfansen. Blant tatoveringene er blant annet en hyllest til den nevnte bestefaren.

– Den mannen ga meg mye styrke og tok vare på meg, har han uttalt.

– I Barcelona har Depay vist hvor god nærteknikk han har. Han har også en herlig styrke i nærkampene. Og han er enda råere med Nederland, fastslår Endre Olav Osnes.

VG-tips: Montenegro – Nederland

* VM-kvalifisering gruppe G toppes av Nederland to poeng foran Norge og fire poeng foran Tyrkia.

* Montenegro røk 0–2 borte for Norge sist, og står derfor med bare tre seirer på sine åtte kamper. Og det er to triumfer over Gibraltar og én mot Latvia – slik er det veldig sannsynlig at laget ender på 4. plass i gruppen uansett. Tenk på at montegrinerne bare har scoret i én fire siste matcher.

* Oranje kan vise til en 4-1-0-fasit etter at Louis van Gaal overtok landslagssjefjobben i høst – blant annet ble nettopp Montenegro slått 4–0 i september. Nederland kom skjevt ut i denne kvaliken med 2-4-bortetapet for Tyrkia i mars. Men har siden slått kraftig tilbake, og er favoritter her.

* Nederland holder nullen er et mulig spill til 1,85 i singleodds, men borteseier i et det vanlige HUB-spillet er vårt utgangspunkt til 1,27 i odds. Spillefristen er kl. 20.44 og TV2 Sport 1 sender oppgjøret.