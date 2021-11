Kommentar

En kamp verd å vente på

Av Knut Espen Svegaarden

TANDEM? Memphis Depay (til venstre) og Virgil van Dijk på vei inn på Nederlands trening i KNVB Campus i Zeist mandag.

ZEIST/ROTTERDAM (VG) Virgil van Dijk kom på sykkel, Louis van Gaal i rullestol. Ståle Solbakken svarte med å si at det hadde vært verre for Nederland om det var Frenkie de Jong som satt i rullestolen ...

Alvor og humor om hverandre - det var dagen før kvelden, på hellig grunn: Først trening og påfølgende pressekonferanse i Zeist, der de nederlandske lagene alltid forbereder seg til sine hjemmekamper, der fasilitetene er prima – og bare landslaget sine.

Definitivt noe som Norges Fotballforbund seriøst bør se på. Ståle Solbakken fikk spørsmålet mandag kveld: Han henviste til sin sjef, Lise Klaveness.

Så flyttet vi oss over på fryktede de Kuip i Rotterdam, der Norge har lidd fæle nederlag, men også har hatt sine suksesser, der de mandag gjorde sine siste forberedelser, etter en pressekonferanse med Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegaard.

Mål for begge: Vinne tirsdagens kamp og nå det utskjelte VM’et i Qatar.

I Zeist er vi virkelig midt i en historietime, der mange av de nederlandske heltene opp gjennom historien har fått sine små statuer i en slags hage; læremester Rinus Michels, geniale Johan Cruyff og en rekke andre store nederlandske spillere pryder området rundt Campus.

En syklende van Dijk på vei til trening får oss til å tenke på EM i Nederland i 2000, der toppscorer Patrick Kluivert brukte sykkel under intervjuene med presse og mediene.

EM 2000: Nederlands Patrick Kluivert svarer presse og mediene syklende.

Nå har Virgil van Dijk satt fra seg sykkelen, og i kjent rolig stil sitter han på podiet og svarer respektfullt på alle spørsmål. Det får oss til å tenke på møtet vårt med Dennis Bergkamp i 1993.

Bergkamp var vennligheten selv, men ble litt satt ut da vi fortalte at Drillo mente Bergkamp var noe overvurdert og ikke ville få spesialoppvartning ...

Dagen etter smalt det i alle stolper som fantes hos Erik Thorstvedt, men Norge kom unna med 0–0, altså ingen Bergkamp-scoring.

Van Dijk snakker rolig, men det lyser litt i øynene hans når det gjelder tirsdagens kamp, den kampen han og lagkameratene trodde at ble ufarlig da de ledet 2–0 mot Montenegro med ti minutter igjen å spille.

Med 2–2 fra Montenegro må Nederland ha poeng mot Norge for å være sikker på VM-plass. Og siden kampen mot Montenegro har nederlenderne fått en landslagssjef i rullestol. Rutinerte, men aldrende Louis van Gaal falt og slo hofta si.

Kanskje får vi se den første landslagssjefen som leder laget sitt fra en rullestol, i Rotterdam tirsdag kveld.

På de Kuip spiller Feyenoord til daglig, og det får oss igjen til å tenke på Johan Cruyff. Vel er mesteren mest kjent fra tiden i Barcelona og i Feyenoords erkerival Ajax. Men da Cruyff, 36 år gammel, ikke fikk fornyet kontrakten med Ajax i 1983, dro han like godt til fienden.

Og vant The Double med Feyenoord i sin siste sesong som fotballspiller.

Men de Kuip er også norske mareritt, alt fra 0–9 mot Cruyff og co. i 1972, via en ekstremt heldig 0–0 i 1993 til et fælt tap (0–3) i EM-kvalifisering i 1995 – og helt sjanseløse i 0–2-tapet i 2009.

De tre siste gangene under Drillos ledelse.

Rosenborg har også fått oppleve de Kuip – den eneste gruppespillkampen de tapte i Champions League i 1999.

Men Norge har scoret der: Steffen Iversen var mannen, men motstander var Spania, ikke Nederland, under EM i 2000. Og det er håpet Norge må klamre seg, mot en nasjon de ikke har slått på bortebane på 70 år.

For det må scores, og der har Norge vært svake gjennom hele kvalifiseringen. Det KAN hjelpe med null tilskuere. Jeg har vært mange nok ganger på de Kuip til å bekrefte at der gynger det skikkelig når publikum bestemmer seg for å støtte laget.

Dette er imidlertid et Nederland med svakheter, som ikke kvalifiserte seg til EM 2016 og VM 2018, og som har skiftet landslagssjef åtte ganger de siste ti årene.

Så alt er ikke rosenrødt, tross en miljøbevisst og syklende kaptein i Virgil van Dijk, en landslagssjef som fleiper med skaden sin og sier at «hodet mitt er ikke skadet, det kan tenke», som han sa via video til pressen i Zeist.

KAMPMODUS: Ståle Solbakken forsøker å lede Norge til VM for første gang siden 1998.

I Rotterdam satt Ståle Solbakken. Han så mer innbitt ut enn jeg har sett ham på en stund, fortsatt irritert over 0–0 mot Latvia lørdag kveld – og nå må han forberede seg på flere scenarioer enn noen gang før.

For på de Kuip tirsdag kveld kan det fort bli drama, med øynene ute på banen mens ørene tar inn Tyrkias møte med Montenegro.

Det blir trolig himmel eller helvete.

Både for en engasjert Solbakken og en van Gaal i rullestol.

Kanskje blir selv Virgil van Dijk litt stresset ute på gressteppet tirsdag kveld.

Det hadde vært noe.