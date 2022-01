FERDIG: Jan Frode Nornes.

Nornes ferdig som Odd-trener

På sin egen bursdag ble det klart at Jan Frode Nornes (49) er ferdig som hovedtrener i Odd.

Lørdag formiddag meldte lokalavisene Telemarksavisa og Varden først om at Nornes var sparket av Odd. På ettermiddagen samme dag bekrefter Odd at Nornes er ferdig etter to sesonger som hovedtrener i Odd.

– Odds Ballklubb har ikke sagt opp Jan Frode Nornes, men har etter en samlet vurdering kommet til at det beste for klubben nå er et trenerskifte, heter det i pressemeldingen.

Nyheten om sparkingen kommer samme dag som han fyller 49 år, og etter at Odd endte på en 13. plass i 2021-sesongen av Eliteserien. Skiensklubben avsluttet sesongen svakt med bare én seier på de siste ti kampene.

– Klubben har i etterkant av fjorårets sesong gjennomført en grundig evaluering. Basert på denne og på situasjonen klubben befinner seg i, er det behov for å gjøre endringer for å snu utviklingen, står det i pressemeldingen.

Ifølge TA fikk Nornes beskjed om at han var sparket allerede onsdag. Samme avis melder at Nornes bestrider oppsigelsen og har kontaktet advokat.

Etter å ha vært Dag-Eilev Fagermos assistent i en årrekke, tok Nornes over som trener da Fagermo gikk til Vålerenga. Så sent som i februar i fjor forlenget Nornes kontrakten med Odd. Da skrev han under på en kontrakt seg strakk seg ut 2023-sesongen, men etter en god vårsesong og skuffende høstsesong er altså Nornes ferdig.

Nornes har vært Odd-mann i lang tid: Som aktiv spiller var han i Odd fra 1999 til 2006, før han etter spillerkarrieren ble assistenttrener for klubben i 2008.

Skiensklubben har nå en ordentlig kabal å legge før den kommende 2022-sesongen. De står nå uten hovedtrener, sportssjef og styreleder. Klubben har tidligere bekreftet at sportssjef Tore Andersen ikke fortsetter i jobben, mens det i desember ble kjent at styreleder Trond Haukvik gikk av.

VG har vært i kontakt med Odds daglige leder, Einar Håndlykken, som bare henviser til pressemeldingen.

Jan Frode Nornes har ikke besvart VGs henvendelser.

VG kommer tilbake med mer.