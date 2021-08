BRUTALT ÆRLIG: Kjetil Knutsen (t.h.) er blant de som får en stor takk av Erik Botheim etter uttaket på landslaget. En kraftig utskjelling tidlig i sesongen beskrives som avgjørende for spissens eventyrår.

Sjokkert Botheim om Haaland-hjelp, utskjelling og RBK: − Alle hadde ledd av meg

Et halvt år etter at kontrakten hans med Rosenborg ble terminert, gjør Erik Botheim (21) seg klar til å møte Nederland med det norske A-landslaget.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det kunne virke som barndomsdrømmen hans hang i en syltynn tråd.

Botheims barndomshjem ligger 500 meter unna Ullevaal stadion. Da han spilte fotball i bingen med kompisene, så han ned på nasjonalarenaen. Det var alltid «et fjernt mål».

Og for seks måneder siden virket målet fjernere enn noensinne.

Botheim satt «hele oktober, november og desember og frøs ræva av meg på Nadderud-benken» under et mislykket låneopphold i Stabæk.

Han kom hjem til Trondheim, men var uønsket av Åge Hareide i Rosenborg. Klubben løste ham fra kontrakten. Dagen etter reiste han til Bodø og signerte for Glimt.

13 scoringer senere er han Ståle Solbakkens sjokkvalg som spiss til A-landslagstroppen mot Nederland, Latvia og Gibraltar i september.

– Jeg er like sjokkert som dere er. Det er utrolig hvor fort det har gått. Det er helt fjernt. Alle hadde ledd av meg hvis jeg hadde sagt dette for seks måneder siden. Det er helt utrolig. For en reise, sier Erik Botheim til VG etter å ha tatt unna de viktigste telefonene til sine nærmeste.

Den siste som ringte, var agent Jim Solbakken. Kort tid etter uttaket ringte bestekompisen Erling Braut Haaland på FaceTime.

– Han var happy, gliser Botheim, som nå har fulgt Haaland hele veien fra G15-landslaget til toppen.

– Dette er en drøm vi har hatt veldig lenge sammen. Jeg tror ingen av oss hadde trodd at det skulle komme så fort. Forhåpentligvis kan jeg gi ham noen gode pasninger hvis jeg får spille. Det blir utrolig kult å se ham igjen, sier Oslo-gutten.

Haaland er blant de mange som har spilt en rolle i Botheims fantastiske 2021. I juli kalte han Dortmund-stjernen for en «mental coach» etter gode råd på privaten.

For etter at Botheim bommet på en megasjanse i bortekampen mot Legia Warszawa da Bodø/Glimt røk ut av Champions League-kvalifiseringen, hjalp det med gode råd fra Tyskland.

– Det var en horribel kveld i Warszawa. Jeg hadde feber, det var 40 grader i luften og jeg hadde en grusom miss. Det var kamp igjen tre dager senere, forklarer Botheim og fortsetter:

– Erling ga meg en del gode råd, blant annet om hvordan jeg skulle takle mediene. Det blir mellom oss. Men han har mye erfaring og er en superstjerne. Da er det ikke feil å få noen råd, sier Botheim, som scoret mot Sarpsborg den påfølgende helgen.

les også Kapteinen om Haaland: – Må ikke rose ham for mye

Det er spesielt én gjeng Botheim er opptatt av å takke etter tirsdagens gladnyhet: Bodø/Glimt.

Han takker Aasmund Bjørkan og Morten Kalvenes for å ha lært ham nye bevegelser som spiss.

Han takker lagkameratene for en «dritbra» kultur i garderoben, for å ha stilt «skyhøye krav» til hvordan han skulle opptre både på og utenfor banen.

Og han takker hovedtrener Kjetil Knutsen, «en menneskekjenner», som så sitt snitt til å gi Botheim en skjennepreken da han så ut til å være «litt tung i rumpa» etter en håndskade i sesongoppkjøringen.

– Han tok meg på kontoret og nærmest skjelte meg ut og stilte meg til veggs. Jeg tror han skjønte at jeg trengte det. Det var brutalt ærlig. Han spurte meg om jeg syntes han var en idiot eller om jeg skulle dra hjem og tenke litt på det. Jeg bestemte meg for å tenke litt på det, sier Botheim og roser Knutsen:

– Jeg setter veldig stor pris på ham. Han er 100 prosent ærlig hele tiden og sier det som det er.

De siste ukene har Knutsen, i samtaler med Ståle Solbakken, vært avgjørende for at landslagssjefen valgte å gi Botheim sjansen.

På spørsmål om hvilket inntrykk han har av personligheten til Botheim, som har beskrevet seg selv som «løk i hodet noen ganger», svarer Solbakken:

– Noen ganger er jo spisser litt «løk i hodet». Det får han gjerne være for meg. Jeg ser på hva han presterer på banen, og har snakket med Knutsen om hvor hardt han har jobbet utenfor banen, og hvor seriøst han har gått til verks mentalt og fysisk.

Botheim gjentar gang på gang hvordan det å «havne på riktig plass» har bidratt til å få ut potensialet hans.

– Jeg får være meg selv 100 prosent. Det er full match, Bodø og Botheim. Jeg er fortsatt en løk, men på en god måte.

– Hvilke grep har du selv tatt for å snu utviklingen i karrieren din?

– Jeg har pratet med mange, jeg har funnet ut at ingenting kommer gratis i fotball, du må jobbe for hvert sekund og hver situasjon. Du må ha en mentalitet om at du skal ut og gjøre forskjellen, og være til stede i nuet. Jeg har blitt sterkere mentalt.

– Hva tror du Rosenborg tenker nå, et halvt år etter at de lot deg gå?

– Rosenborg har jeg bare å takke for at vi ble enige om å skille lag. Det var nok det beste for begge parter. Jeg hadde nok ikke vært her jeg er i dag uten det. Da hadde jeg sittet på benken og kjedet meg, sier Erik Botheim.

Onsdag kveld i neste uke sitter han nok også på en benk.

Men da planlegger han hvordan han kan komme inn og score mot Virgil van Dijk.