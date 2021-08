Fantasy Premier League Gameweek 2: Mulig kjempeproblem og Ødegaard-nyhet

Nye regler kan skape kaos før rundene som kommer. Derfor er det svært viktig at du har dette i bakhodet nå.

Av Mats Arntzen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den første runden var preget av at mange av de mest populære valgene gjorde det veldig bra, noe som gjorde at de som hadde både Salah og Fernandes endte rundt og over hundre poeng.