NORDISK DUO OG NAVNEBRØDRE: Alexander Sørloth (til høyre) virker å bli lagkamerat med Alexander Isak i Real Sociedad.

Far Sørloth om Alexanders nye eventyr: − Blir veldig spennende

Alexander Sørloth (25) er på plass i Spania og nærmer seg en avtale med Real Sociedad. Far Gøran (59) tror sønnen og svenske Alexander Isak (21) kan samarbeide godt i angrep.

Publisert: Nå nettopp

– Når han kommer i gang og kommer på et så godt lag som Real Sociedad, er det gode muligheter. Han kommer med mye fysisk. Det er gull verdt på grunn av at ligaen ellers er ganske teknisk. Det blir veldig spennende, sier Gøran Sørloth til VG.

Alexander Sørloth er på plass i San Sebastian, avbildet av spansk presse. Der vil han signere en utlånsavtale med opsjon på kjøp med Real Sociedad, får VG opplyst. Sørloth har ikke klart å spille seg til fast plass på laget til Bundesliga-klubben Leipzig. Han har kontrakt med tyskerne til 2025.

Gøran Sørloth sier han har lite kontakt med sønnen nå som avtalen skal fullføres. Han er ikke involvert mens de siste detaljene skal fullføres.

– Den biten kan jeg ikke si noe om. Jeg pleier ikke å spørre så mye i denne perioden. Det er så mye teknisk man skal gjennom. Vi avventer til alt er i skjønneste orden, forteller den tidligere landslagsspissen og storscoreren for Rosenborg.

I Real Sociedad, hvor Martin Ødegaard imponerte på utlån for to sesonger siden, holder også Sveriges yndling Isak adresse. Isak markerte seg i EM og kan utgjøre en nordisk angrepsduo i San Sebastian med Sørloth.

– De er to forskjellig individer. Jeg har fulgt med på Isak. Han er en veldig god fotballspiller. Han har mye fart og er teknisk. «Alex» er en som kan ta imot mer juling, skape rom for andre og gi plass. Det er to stykker som bør utfylle hverandre, uten at jeg skal ta ut noe lag, sier far Sørloth og ler.

Landslagssjef Ståle Solbakken sa dette om Sørloths nye utfordring:

– Det er fint hvis han kommer jevnlig på banen. Det er det som er alfa-omega. Det er en fin liga og et fint lag. Jeg ser ikke noe grunn til at han ikke skal passe godt inn der.

Alexander Sørloth har flyttet mye på seg de siste sesongene. Siden han forlot Norge i 2016, har 25-åringen vært i Groningen, Midtjylland, Crystal Palace, Gent (lån), Trabzonspor (lån) og Leipzig.

– Det har vært en reise. Vi trodde ting skulle sette seg litt da han skrev en femårskontrakt i Tyskland, men fotballen er uforutsigbar, sier Sørloth senior.

Alexander Sørloth har blitt en av landslagets nøkkelspillere, men er ute med karantene mot Nederland 1. september. Han er tilbake til kampene mot Latvia 4. september og Gibraltar 7. september.