HVA SKAL VI GJØRE MED DEN HER, DA? Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandes hadde ingen stor dag på jobb mot Newcastle mandag. Etter kampen fikk de virkelig høre det.

Neville kritiserer United-stjernenes kroppsspråk: − Irritert meg i to måneder

(Newcastle United – Manchester United 1–1) Tidligere Manchester United-back Gary Neville gir sitt gamle lag hard medfart og sier de er en gjeng med sutrepaver.

Publisert: Nå nettopp

– De løper og sutrer på hverandre. De er en gjeng med sutrepaver. Bare se på dem på banen, armene er i været og de klager på alt. Ærlig talt, det var helt sjokkerende i første omgang. Det kommer til å få mange managere sparket, sier Sky Sports-ekspert og tidligere Manchester United-back Gary Neville i TV-studio i forbindelse med Manchester Uniteds 1–1-kamp mot 19.-plasserte Newcastle.

I pausen valgte han ikke gå ut med navn, det gjorde han etter kampen: Spesielt Cristiano Ronaldo og Bruno Fernandes.

Neville mener motsatsen er Edinson Cavani, som han mener hjelper de yngre spillerne med å «ta kampen» mot den portugisiske stjerneduoen. Uruguayaneren bør ifølge Neville være på banen for å demme opp mot et stort problem:

– Ronaldo løp av banen igjen i dag (etter kampen). Han løp av mot Watford, mot Everton og mot Norwich. Og Bruno sutrer mye. De er de to største profilene i den garderoben, og det må være knusende for de yngre spillerne å se at disse spillerne ser på dem som om de ikke er gode nok.

Manchester United-manager Ralf Rangnick sa etter 1–1-kampen mot Newcastle at det fysiske nivået var det store problemet, ikke spillernes holdninger, på spørsmål fra Sky Sports.

– Det var ikke et spørsmål om kroppsspråk. Om du ønsker å få med deg noe herfra, må du trå til i duellene og det var ikke tilfelle her, sa han.

Overfor BBC hevdet han at den generelle prestasjonen var for svak og at de gjorde for mange upressede feil.

Neville var imidlertid ikke ferdig med å sage ned stjerneduoens kroppsspråk.

SPRÅKMEKTIG: Gary Neville, her i munter passiar med forhenværende Manchester United-sjef Ole Gunnar Solskjær.

– Det har irritert meg i to måneder. Det er knusende for ungguttene når de beste spillerne i laget har det kroppsspråket. De må hjelpe dem, de må være fedre og besteforeldre for de yngre. Jeg føler noe er galt der, Rangnick bør ikke trenge å svare på spørsmål om kroppsspråk etter så kort tid i jobben, sier Neville.

Han trekker også frem hvordan midtstopper Harry Maguire har en «marerittsesong» og at Ronaldo er – nesten – den største spilleren han har sett, men nekter å godta at han skal løpe av banen etter kampen.

Neste sjanse til å takke fansen etter kampen kommer mot Burnley på torsdag.