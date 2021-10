forrige





















Ronaldo snudde pipekonsert til jubelkveld: − En magisk kveld

(Manchester United - Atalanta 3–2) Manchester United «måtte» vinne for å holde liv i drømmen om videre Champions League-spill. Som mot Villarreal ble Cristiano Ronaldo den store helten. Men det satt langt inne. Igjen.

Med sitt 137. mål i verdens mest prestisjetunge turnering, snudde Cristiano Ronaldo og Manchester United nederlag til triumf på mesterlig åtte minutter før slutt.

– Han har alltid hovedrollen på «drømmenes teater»! Dette er klassisk Cristiano Ronaldo, skrek TV 2-kommentator Øyvind Alsaker det portugiseren stanget ballen i nettet til 3–2.

– For en dyster stemning det var her ved pause. Uten å spille fantastisk fotball, kommer de tilbake. Og selvfølgelig er det Ronaldo som gjør det, supplerte sidekommentator Brede Hangeland ved fulltid.

– Dette ble en magisk kveld de vil huske lenge, sa TV 2s ekspert Erik Thorstvedt, idet TV-bildene viste at Ronaldo sank ned på kne i lettelse ved fulltid.

Etter en marerittstart av dimensjoner, gjorde Ole Gunnar Solskjær og Manchester United det de ofte gjør i pressede situasjoner. De slo tilbake. Først reduserte Marcus Rashford til 1–2 minutter etter pause, så utlignet kaptein Harry Maguire med kvarteret igjen å spille.

Da Cristiano Ronaldo kronet comebacket, sørget det for at håpet om videre Champions League-spill i aller høyeste grad lever i den rød delen av Manchester.

– Vi har en vane for å gjøre det vanskelig for oss selv. Men vi sluttet aldri å tro, sa Ole Gunnar Solskjær til BT.

Kaptein Harry Maguire, som selv tegnet seg på scoringslisten, var full av lovord om lagkameraten etter kampslutt.

– Jeg var rett bak ham i det han steg til værs. Cristianos timing er enorm. Det var en perfekt heading. Vi ser det hele veien på trening. Igjen leverte han en helt avgjørende scoring for oss, sa Maguire under et intervju vist på TV 2.

Han var lagt fra fornøyd med de to enkle scoringene de slapp inn i førsteomgang. Laget har bare holdt nullen én gang denne sesongen. Det mener han er langt fra godt nok.

– Vi jobber hardt med å bli mer solide. De siste kampene har vi sluppet inn alt for mye på dødball. Det vi har levert har generelt vært for dårlig, men vi står sammen, sa Maguire.

Men lenge så det dystert ut.

Atalanta hadde mye ball innledningsvis. Uten å ha skapt de aller største sjansene, spilte gjestene seg plutselig fryktelig enkelt igjennom da 16 minutter var passert.

En stikker igjennom til Davide Zappacosta sørget for at Mario Pasalic kunne parkere begge midtstopperne og komme først på ballen. Ved én enkel berøring var 0–1 et faktum. Forsvarsspillet var ikke imponerende.

Hjemmelaget styrte det aller meste etter baklengsmålet, men det ville seg ikke. Og vondt skulle snart bli til verre.

13 minutter senere trodde Manchester United-tilhengerne på Old Trafford knapt det de så. Midtstopper Merih Demiral fikk gå opp nærmest helt uhindret på et hjørnespark, og kunne enkelt stange inn kampens andre for italienerne.

Misnøyen begynte raskt å bre seg på tribunene etter 0–2, og for hver feil- eller støttepasning, kom frustrasjonen tydeligere frem.

Så kom gavepakken Manchester United virkelig trengte. Trodde alle. På overtid av førsteomgang bommet målscorer Demiral på ballen, noe som sendte Marcus Rashford alene igjennom med keeper Juan Musso. Tverrliggeren ville det annerledes, og da kampleder Szymon Marciniak blåste for halvtid, svarte Old Trafford med pipekonsert mot Ole Gunnar Solskjær og hans menn.

Dermed var det en formidabel oppgave som ventet nordmannen ved pause. Statistikken i pausen viste også at gjestene hadde hatt ballen i over 60 prosent av tiden i den første omgangen.

Men de måtte bare vente i sju minutter før håpet ble tent. Rashford, som hadde hatt mye stang ut før pause, ble spilt nydelig igjennom av Bruno Fernandes. Denne gangen gjorde den engelske landslagsstjernen ingen feil alene med Musso, og dermed var det kamp igjen.

Da våknet Old Trafford virkelig til liv. Fire minutter senere dunket Scott McTominay ballen i stolpen fra kort hold. En utligning lå i luften. En heftig dobbeltredning fra David de Gea med 20 minutter igjen på klokken, gjorde at Harry Maguire kunne banke ballen i nettet til 2–2 fem minutter etter.

Dermed lå alt til rette for nok et Cristiano Ronaldo-øyeblikk på Old Trafford. 3–2 kom åtte minutter før slutt. Dermed står Manchester United med seks poeng i gruppe F. Det betyr tabelltopp, to poeng foran kveldens motstander.