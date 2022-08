Haaland-hyllest preger engelske medier: − Han er et monster

Superlativene hagler i engelske medier og Erling Braut Haaland (22) topper naturligvis de fleste spillerbørsene etter sitt første hat trick for Manchester City.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Etter fire serierunder står jærbuen bokført med seks mål og én målgivend. Tre av scoringene kom i løpet av 19 minutter i 4–2-seieren over Crystal Palace Palace lørdag

– Monster til å score mål

Hat tricket ble naturligvis et tema under BBC-programmet «Match of the day». De tidligere storscorerne i engelsk fotball, Gary Lineker og Ian Wright, diskuterte Haalands prestasjon.

De trakk frem nordmannens bevegelser, få ballberøringer gjennom en kamp, men at når han først er involvert er det tilsynelatende alltid farlig.

De poengterte også at Palace lenge forsvarte seg bra mot ham, men at Haaland til slutt fant de åpningene han måtte for å sikre City seieren.

– Han er et monster, et monster til å score mål. For et lag som City kommer han til å score masse, konkluderte Wright.

EKSPERTER: Ian Wright (venstre) og Gary Lineker (høyre), her avbildet ved en tidligere anledning.

– Klasseangriper

Ofte omtalt som lagets «nummer ni» i England, på fotballspråket et betegnelse for en klassisk toppspiss, topper Haaland naturligvis de fleste spillerbørser etter prestasjonen.

Han får blant annet nest høyeste mulige karakter i lokalavisen Manchester Evening News.

«Var dårlig i en time og scoret deretter to typiske «nummer ni-mål», før han med et briljant tredjemål fullførte hat tricket».

Sky Sports gir nordmannen en åtter på sin børs og «kampens beste»-utmerkelsen.

Premier League-rettighetshaveren slår fast at Haaland i øyeblikket «tetter hullet» etter klubbens tidligere scoringsmaskin, Sergio Agüero, argentineren som i løpet av sine ti år ble Citys mestscorende spiller.

En som fikk kjenne Haalands ferdigheter på nært hold var Joachim Andersen, Palace’ danske midtstopper.

– Jeg synes egentlig vi hadde bra kontroll på ham. Han får ikke så mange sjanser, men så scorer han tre mål ... det er selvfølgelig en klasseangriper, sa han til Viaplay.

TØFF DAG PÅ JOBBEN: For Crystal Palace-midtstopper Joachim Andersen, her i samtale med Erling Braut Haaland underveis i lørdagens kamp.

«Hoppet rundt som en tenåring med sesongkort»

Daily Mail skriver at Haalands tre mål er grunnen til at City «kjempet mot kremen av Europa» for å signere ham.

Avisen skriver at oppgitte stønn runget på Etihad Stadium før Haalands «nådeløse hat trick».

«Hans første mål i hans nye hjem produserte et adrenalinkick som tok over stadion. Da nordmannen scoret hat tricket sitt hoppet til og med Pep Guardiola rundt og slo i luften som en tenåring med sesongkort», skriver Daily Mail og konstaterer følgende:

«Til slutt ble de (Crystal Palace) overkjørt av et monster av en nummer ni».

Det er ingen tvil om at det er Haaland-feber i den lyseblå delen av Manchester og fotballgale England for øyeblikket.

Rune Bratseth – tidligere Tyskland-proff og midtstopperbauta på landslaget – fastslår at Haaland for øyeblikket gjør alt riktig i den lyseblå trøya.

– Jeg tipper at mange eksperter, supportere, andre lag, folk flest, har tenkt at «han ikke kommer til å få til noen verdens ting». «Han får ikke skudd på mål, han passer ikke inn i City fordi de spiller motstanderen for lavt».

– Nå skal det heller ikke noe mer til enn at man ikke scorer, før man hadde vært i gang. Sånn er nok den verden rundt Erling. Det er en svart-hvitt-verden og det kommer den til å være fremover.

Rune Bratseth, her avbildet i forbindelse med en VG-reportasje tilbake i 2021.

– Brukt lite tid på å lese om seg selv

På spørsmål om han vil gi det et forsøk på å sette seg inn i Haalands sko og gjøre en vurdering av det presset han står overfor hver uke, svarer Bratseth slik:

– Det skal så lite til før alt er forferdelig dårlig. Så skal det så lite til før man er i himmelen igjen. Det vil komme en tørke. Det gjør det innimellom for en spiss. Men det livet må han forholde seg til og nå gjør han det på en utmerket måte. Jeg tror han har brukt lite tid på å lese om seg selv. Jeg tror han er opptatt av å bare bli bedre. Han gjør noe han elsker, og det vises på ham.

– Du ser for eksempel at han ikke vil bli byttet ut mot Crystal Palace. Han vil spille ut tiden og score flere mål. Han tenker neste mål hele tiden.