Bekreftet: Erik ten Hag tar over Manchester United

Nederlandske Erik ten Hag (52) blir Manchester Uniteds nye manager fra sommeren av.

Av Herman Folvik

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg synes det er en spennende ansettelse. Jeg tror han er veldig klar med tydelig plan på hvordan han vil ha fotballen sin, og det er viktig for United nå. Nå er de på et sted hvor det er total mangel på samhandling både offensivt og defensivt, sier Henning Berg, tidligere United-spiller, til VG.

Manchester United meddeler at ten Hag vil undertegne en avtale fra neste sesong frem til juni 2025. Klubben tar forbehold om at han får arbeidstillatelse i England.

– Det er en stor ære å bli ansatt som manager for Manchester United, og jeg er veldig motivert av utfordringen, sier ten Hag i en pressemelding.

Han trener for tiden Ajax og har imponert med Amsterdam-klubben, blant annet med Champions League-semifinale i 2019. Tidligere har ten Hag trent Go Ahead Eagles, Bayern Münchens andrelag og Utrecht.

– Det blir vanskelig å forlate Ajax etter fire utrolige år, og jeg kan forsikre fansen om at jeg er fullstendig dedikert og fokusert på å få til en vellykket avslutning før jeg flytter til Manchester United, sier ten Hag.

PÅ FLYTTEFOT: Erik ten Hag bytter ut Amsterdam med Manchester.

Ajax leder Eredivisie med fire poeng til PSV, mens PSV nylig vant cupfinalen 2–1 mot ten Hags menn.

Den siste tiden har det blitt rapportert i britiske medier at ten Hag vil overta United etter sesongen. Ole Gunnar Solskjær fikk sparken av Manchester United i novemben. Siden har tyske Ralf Rangnick ledet klubben midlertidig.

– I våre samtaler med Erik opp mot denne ansettelsen, ble vi dypt imponert over hans langsiktige visjon for å få Manchester United tilbake på nivået vi ønsker å konkurrere på, sier John Murtough, Uniteds fotballdirektør og beskriver ten Hag som «en av de mest spennende og suksessrike» trenerne i Europa.

Murtough trekker også frem ten Hags spillestil som attraktiv og offensiv.

– Man forventer at United skal bli tydeligere i samhandlingen. Ten Hag har vært veldig tydelig i identiteten sin med Ajax, sier Henning Berg.

TUNGT: Phil Jones og Harry Maguire fortviler underveis i braktapet mot Liverpool.

Stemningen blant Manchester United-fansen er for tiden dårlig. Tidligere denne uken ble laget ydmyket med 0–4-tap borte mot rivalene i Liverpool. Klubben er nummer seks i Premier League.

– Alt tilsier at ten Hag er en strålende manager. Det vises av resultater pluss tilbakemelding fra folk som har jobbet med han, sier Lars Tjærnås, Viaplay-ekspert og tidligere assistent for Egil «Drillo» Olsen.

– Men for å bli en god United-manager må klubben organisere med større sportslig kompetanse rundt han - en god sportsdirektør og et kompetent speiderapparat blant annet. I tillegg må han få tid til at hans filosofi skal virke, og ressurser til å hente riktige spillere over tid, sier Tjærnås videre.

Etter at legendariske Sir Alex Ferguson ga seg i 2013, har David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Solskjær og Rangnick vært Uniteds managere - med et par kortsiktige løsninger i mellomtiden.