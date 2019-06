I MEXICO: Diego Maradona i aksjon for meksikanske Dorados, der han jobber nå. Men han kan altså tenke seg Manchester United. Foto: Eduardo Verdugo / TT NYHETSBYRÅN

Maradona vil ha Solskjærs jobb

Diego Maradona (58) er igjen frisk i uttalelsene. Nå mener argentineren at han er rett mann for at Manchester United skal begynne å vinne titler igjen.

Det er i et intervju med fotballmagasinet FourFourTwo at legenden legger fram sin «jobbsøknad», samtidig som han medgir å ha byttet favorittlag fra United til bykollega Manchester City.

– Hvis Manchester United trenger en trener, så er jeg mannen, sier Maradona.

– Jeg vet at de selger mange drakter rundt i verden, men de må også vinne trofeer. Jeg kan gjøre det for dem.

Maradona er nå trener i meksikanske Dorados etter å ha jobbet en del i Emiratene de siste årene. Han er intervju av fotballforfatteren Andy Mitten i FourFourTwo.

Den tidligere fotballguden innrømmer at han har hatt varme følelser for United.

– Manchester United pleide å være min engelske favorittklubb lenge. Det var så mange store spillere og et stort lag under Alex Ferguson. Men nå må jeg si Manchester City. Jeg vet at du ikke burde bytte sånn, men det skyldes Kun (Agüero). Vi snakker mye sammen, og han spiller på et godt lag, sier Maradona om landsmannen.

Maradona har også sine meninger om en del av Solskjærs spillere.

– Jeg liker Ander Herrera. Paul Pogba? Han jobber ikke hardt nok, sier 58-åringen.

Han hyller også Old Trafford som arena. Han spilte der i kvartfinalen i den daværende cupvinnercupen i 1983/84 for Barcelona.

– For et lydnivå, som «La Bombonera», sier Maradona – og snakker altså om hjemmebanen til sin tidligere argentinske klubb Boca Juniors.

Hele intervjuet med Maradona kan du altså lese i juli-utgaven av FourFourTwo.

På Cannes-festivalen nylig ble en ny dokumentarfilm om Maradona presentert. Det er regissøren Asif Kapadia som har skildret kontrastene mellom myten og mennesket i en fil som rett og slett heter «Diego Maradona».

Publisert: 05.06.19