Norge får sterk kritikk etter seier: – Pill råttent

TÓRSHAVN (VG) (Færøyene – Norge 0–2) Norge tok sin første seier i EM-kvalifiseringen, men får heftig kritikk blant eksperter og på sosiale medier etter prestasjonen på Færøyene.

Blant de fremste kritikerne er tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen, som ordla seg på følgende vis under TV 2s sending etter sliteseieren over 149.-plassen på FIFA-rankingen:

– Her var det veldig mye å sette fingeren på. Det som skuffer meg, er intensiteten i forsvarsarbeidet. Vi var heldige som ikke slapp inn 1-1. Det var langt unna pari og en av de dårligste landskampene vi har spilt.

– Spillet har vært pill råttent, skrev fotballekspert og Vålerenga-speider Lars Tjærnås på Twitter under kampen.

– Noe ER galt, balansen i laget er ikke riktig, midtbaneduoen fungerer ikke, ryddingen i egen 16-meter er nesten ikke-eksisterende, backene gjør mye rart. I det hele tatt: Det er svært mye å ta tak i for Lars Lagerbäck før de seks resterende kvalikkampene til høsten, skriver VGs landslagskommentator Knut Espen Svegaarden.

På pressekonferansen etter kampen måtte Lars Lagerbäck svare på mange kritiske spørsmål som blant annet handlet om det norske forsvarets manglende evne til å rydde unna innlegg i seksenmeteren, der Færøyene kom seg til en rekke muligheter i luftrommet.

– Vi er overambisiøse og stressede, og vi spiller ikke helt som vi skal i forsvar, oppsummerer Lagerbäck, som også fikk spørsmål om dette var årets svakeste kamp, etter uavgjort mot Sverige og Romania samt et 1–2-tap mot Spania:

– Ja, det kan man nok si at det var hvis du ser på prestasjonene i spillet. Ja, det tror jeg nok at det var.

Lagerbäck erkjenner at Norge har tapt seg når det kommer til å forsvare sin egen boks, men påpeker at problemene også oppstår fordi Norge lar motstanderne komme til for mange innlegg fra kanten. På spørsmål om hva hvordan han synes stopperparet Kristoffer Ajer og Håvard Nordtveit fungerer, svarer han:

– Det handler vel mer om å vinne sin duell om man er i den posisjonen man har ansvar for. Det er der vi må opp på tærne. Det har vi både pratet om og jobbet litt med, at man går dit og vinner sin duell. Det handler ikke så mye om deres samarbeid, men om å klare den situasjonen som kommer.

VG konfronterte Martin Ødegaard med Drillos påstand om at Færøyene-kampen var «en av de dårligste landskampene vi har spilt».

– Nå husker han flere landskamper enn meg, så han har nok bedre grunnlag for å si det, men det var ikke noen stor kamp, det var det ikke. Vi fikk tre poeng, vi visste at det kom til å bli tøft, det er sånn det er, og tre poeng var det eneste som telte, svarer 20-åringen diplomatisk, etter å ha tydd til et smil på spørsmål om Ajax-spekulasjonene:

Færøyenes landslagssjef Lars Olsen, best kjent som kaptein for Danmark-laget som vant EM i 1992, var ikke særlig imponert over det norske laget.

– Jeg synes det er litt misvisende, sier Olsen til VG om Norges 2–0-seier.

– Jeg synes på mange parametere at vi er bedre enn Norge, men vi utnytter ikke sjansene våre, sier han videre.

