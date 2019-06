STJERNESMIL: Christian Eriksen scoret på straffe. Her jubler han etter kampen sammen med to av de andre målscorerne, Kasper Dolberg (til venstre) og Yussuf Yurary Poulsen. Foto: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix

Målfest i etterlengtet seier for Åge Hareides Danmark

(Danmark – Georgia 5-1) Anført av sin største stjerne, Tottenham-spilleren Christian Eriksen (27), tok Åge Hareides Danmark en etterlengtet seier mandag kveld. Nå hevder flere medier at midtbanejuvelen er sterkt ønsket av Real Madrid.

Ask Holten

Det var en spent stemning før mandagens EM-kvalifiseringskamp i Parken. Dette var en kamp Hareides menn måtte vinne.

Og det gjorde de. Kun 13 minutter inn i kampen sto 21 år gamle Kasper Dolberg – en av kampens store spillere – på riktig plass til riktig tid. Danmark fikk en corner. Den ble servert av Tottenham-spiller Christian Eriksen, stusset videre av veteranen Simon Kjær til Ajax-spissen Dolberg. Han satte den rett i kassa. 1–0 til Danmark.

STORTALENT: 21 år gamle Kasper Dolberg feier forbi Georgias og Giorgi Navalovski (til venstre) og Gija Grigalova. Ajax-spissen scoret to mål. Foto: Liselotte Sabroe / TT NYHETSBYRÅN

Kontret tilbake

Åge Hareide uttalte før kampen at han forventet at Georgia ville legge seg bakpå og satse på kontringer.

Det fikk han rett i.

I det 24 minuttet stormet Georgia-spiller Saba Lobzhanidze oppover banen. Han fikk en god pasning gjennom av Vako Gvilia og satt den i nettet bak Schmeichel. 1-1!

Kun fem minutter senere ble Kjær revet ned i straffefeltet, og Danmark – som muligens skulle hatt straffe tidligere – kunne nå legge ballen på straffemerket. Christian Eriksen satte den kontant til høyre for Georgia-keeper Giorgi Liori. Han fikk en hånd på ballen, men det var ikke nok. 2–1 til Danmark.

KONTROLLERT: Christian Eriksen knytter neven etter å ha satt inn Danmarks andre mål på straffe. Foto: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix

Etter pause var det nærmest enveiskjøring. Nitten minutter ut i andre omgang satte Kasper Dolberg sin andre for dagen. Etter litt svakt keeperspill traff 21-åringen rent på volley: 3–1.

Ikke lenge etter var danskene der igjen. Keeper Giorgio Loria hadde først en god redning, men dessverre for Georgia var det ikke nok. Leipzig-spiss Yussuf Poulsen skled inn returen: 4–1.

Men det stoppet ikke der. Helt på tampen satte Middlesbrough-spiss Martin Braithwaite inn 5–1.

En smilende og svært fornøyd Åge Hareide takket spillerne for kampen.

Det ble nemlig en sterk etterlengtet seier for Hareides menn. Etter kun to poeng på to kamper i gruppespillet som gir EM-kvalifisering, var mandagens tre poeng utrolig viktige for danskene. De møtte riktignok ingen sterk motstander.

Georgia ligger på 94. plass på FIFA-rankingen, 84 plasser under Danmark. Før kampen mot Danmark, hadde de to tap og en seier på tre kamper i EM-kvaliken, etter 3–0 hjemme mot Gibraltar sist fredag.

Men Danmark – anført av en skarp Christian Eriksen – ble altfor sterke.

Real Madrid-spekulasjoner

Nå melder flere medier at Tottenham-spilleren kan være på vei til Real Madrid. Det kan i så fall være dårlig nytt for norske Martin Ødegaard, ifølge Carlos Forjanes, en spansk journalist som følger Real Madrid tett for avisen AS.

– Situasjonen hans er avhengig av hvilke spillere klubben signerer i sommer. Hvis de klarer å hente både Eden Hazard (allerede klar), Christian Eriksen og Paul Pogba, ser jeg ingen plass for Ødegaard, sier han til VG.

Ifølge statistikknettstedet Opta er Eriksen faktisk den spilleren i Premier League som har skapt flest sjanser (547), siden han debuterte for Tottenham i 2013/14-sesongen. I samme tidsrom har han også flest assist (60), mål fra utsiden av boksen (22) og direkte frisparkmål (7).

