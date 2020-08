ISKALD: Amahl Pellegrino. Foto: Ned Alley

Pellegrino scoret to – Kristiansund feide Sarpsborg 08 av banen

(Kristiansund – Sarpsborg 08 4–1) Amahl Pellegrino inntok nok en gang hovedrollen for Kristiansund. Med to scoringer mot Sarpsborg 08 troner han øverst på toppscorerlisten i Eliteserien.

Kristiansunds målmaskin var sikker som banken da Faris Pemi rundet Aslak Falch og skaffet straffespark.

Rolig som skjæra på tunet trillet han Kristiansund i en etterlengtet – og høyst fortjent – ledelse.

Ketchupeffekt

Vertene hadde på det tidspunktet stanget mot Sarpsborg-målet i drøye 53 minutter. De gikk målløse av banen til pause etter å ha skutt i stolpen to ganger og hatt flere gode muligheter til å score.

Men når scoringen først kom – kom også den berømte ketchupeffekten.

Bare minutter etter at Pellegrino satte inn sitt tolvte for sesongen doblet Liridon Kalludra ledelsen med en smart avslutning etter ubesluttsomt forsvarsspill fra gjestene. Drøye tre minutter senere vartet Pellegrino opp med dagens vakreste – og frekkeste.

KBK fikk frispark ute til venstre, i det som kan kalles en god innleggsposisjon. Men Pellegrino han gikk for skudd og avslutningen gikk over Falch og bort i det lengste hjørnet.

– Jeg vet at hvis jeg treffer godt så skal den gå inn ganske mange ganger, sier Pellegrino til Eurosport etter kampen.

FREKKIS: Her ser Sarpsborg-spillerne frisparket til Amahl Pellegrino gå over alt og alle - og i mål. Foto: Ned Alley

Toppscorer

Nå troner Pellegrino øverst på toppscorerlisten i Eliteserien med sine 13 fulltreffere. Han er to scoringer foran AaFK-spiss Hólmbert Aron Fridjonsson og Bodø/Glimts Kasper Junker. Begge de to står med elleve scoringer.

Sarpsborg 08 styrte store deler av banespillet i den første halvdelen av 1. omgang, men da Kristiansund først tok over, slapp de aldri taket. De dominerte store deler av kampen, og KBK-trener Christian Michelsen sa til Eurosport i pausen at de kunne ledet med både to, tre, fire og kanskje til og med fem mål til pause.

På stillingen 0–0, like etter at 2. omgang ble sparket i gang, fikk sarpingene sin største mulighet. Mustafa Abdellaoue ble spilt fri, rundet Eirik Holmen Johansen og skulle bare trille ballen inn i det åpne målet.

Men ut fra intet kom Aliou Coly, som kastet seg foran mål og med en perfekt timet sklitakling, hindret scoring.

16-åring scoret

kke lenge etter begynte Pellegrino-showet, som bidro sterkt til at Kristiansund kunne innkassere tre nye poeng.

Sarpsborg 08 satte inn en sluttspurt, men den kom litt for sent. Helt på tampen av oppgjøret reduserte Jørgen Strand Larsen med en vakker chip over Eirik Holmen Johansen.

Fire minutter på overtid scoret også den 16 år gamle innbytteren Oskar Sivertsen som fikk sin debut i Eliteserien. Med en lekker avslutning bøyde han ballen i det lengste hjørnet - og satte kronen på verket for Kristiansund.

– Han står igjen etter hver trening. Han er en gutt som virkelig vil oppnå noe, og det tror jeg han kommer til å gjøre om han holder beina plantet på jorden. Og det tror jeg han kommer til å gjøre. Han er en veldig god fotballspiller, sier toppscorer Pellegrino om unggutten.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 15 13 2 0 53 – 18 35 41 2 Molde 16 11 1 4 43 – 17 26 34 3 Odd 15 9 1 5 23 – 17 6 28 4 Vålerenga 15 7 5 3 21 – 20 1 26 5 Rosenborg 14 7 3 4 25 – 13 12 24 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

