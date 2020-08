Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Femte strake seier for Odd

SKIEN (VG) (Odd – Kristiansund 2–1) Odd nærmer seg Molde og andreplassen på tabellen etter å ha snudd til seier hjemme mot Kristiansund.

2020-08

Skiens-laget har vært ustoppelige i sommer, og lot seg heller ikke knekke av å komme under hjemme mot godtgående Kristiansund.

Scoringer av danske Kasper Lunding og Mushaga Bakenga før pause var nok til å gi Odd lagets femte strake seier, og sendte dem helt opp i ryggen på Molde som nå bare er tre poeng foran med én kamp mer spilt.

Pellegrinos 11. for sesongen

Mot spillets gang var det imidlertid gjestene fra Kristiansund som tok ledelsen etter vel kvarteret spilt. Flamur Kastrati dro seg inn i feltet, forbi én mann og ble lagt i bakken av den andre.

Amahl Pellegrino sendte Odd-keeper Sondre Rossbach til høyre og ballen til venstre, og kunne dermed juble for sin 11. scoring på 13 kamper.

Men det tok bare to minutter før lagene var like langt igjen. Birk Risa slo et perfekt innlegg fra venstre, og på bakre stolpe bredsidet Kasper Lunding ballen i mål på volley.

Bakenga har funnet målformen

Utligningen oppildnet Odd som fortsatte å presse Kristiansund lavere og lavere.

Sju minutter før pause var de også i ledelsen da Mushaga Bakenga dukket opp på rett sted etter et nytt fint initiativ fra Odds venstreside. Denne gangen var det Elbasan Rashani som var servitør, med et lavt og hardt innlegg foran mål.

Der inne ventet Lunding som bommet med sitt forsøk på en flikk, men bak dansken ventet Bakenga som satte ballen i mål fra kort hold - spissens andre mål på to kamper

I annen omgang handlet også det meste om Odd, men med ettmålsledelse levde kampen helt til det siste - da Amahl Pellegrino var svært nær ved å sette inn sitt andre for dagen og utligne til 2–2. Men ballen gikk utenfor stolpen, og dermed endte Kristiansunds rekke på tre strake seirer.

