GUL(L)JUBEL: Det er fortsatt 14 kamper igjen av sesongen, men i skrivende stund ser ingenting ut til å stoppe den gule seiersmaskinen fra nord. Foto: Christoffer Andersen

Bodø/Glimt straffet sjansesløsende Sarpsborg 08 – suser videre mot seriegull

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 - Bodø/Glimt 0–3) Ingenting ser ut til å kunne stanse suverene Bodø/Glimt, som ifølge Norsk Regnesentral har rundt 90 prosent til å ta gullet. Søndag var også marginene på nordlendingenes side.

For da danske Philip Zinckernagel satte inn sitt 10. seriemål for sesongen, hadde Jørgen Strand Larsen allerede misbrukt to gigantiske muligheter.

Riktignok burde Zinckernagel allerede sendt Glimt i ledelsen før den tid, men to ganger kom Sarpsborg 08s angrepsspiller alene med Nikita Haikin.

Flere eksperter har ment at Bodø/Glimt har et keeperproblem, men i «solbyen Sarpsborg» vartet russeren opp med flere strålende redninger.

Da Marius Lode i tillegg stod foran det tomme buret og stoppet forsøket fra Joachim Soltvedt, ble veien mot seier lang for vertene fra Sarpsborg.

I andre omgang pekte nemlig dommer Espen Eskås på straffemerket da Philip Zinckernagel og Jens Petter Hauge straffet en feil fra Ismaila Coulibaly.

Hauge ble løpt opp av Jonathan Lindseth, som felte Bodø/Glimts venstrekant omtrent på sekstenmeterstreken. Eskås pekte på straffemerket.

Bodø/Glimts kantjuvel satte selv straffesparket i tverrliggeren, men fikk et nytt forsøk – enten fordi keeper var for langt ute fra streken eller fordi Mikael Dyrestam tjuvstartet inn på returen.

På forsøk nummer to sendte Hauge ballen ned i motsatt hjørne enn det første forsøket, mens keeper David Mitov Nilsson gikk andre veien.

UGYLDIG: Jens Petter Hauge satte ballen i tverrliggeren, men fikk et nytt forsøk ettersom dommeren mente Sarpsborg-spillerne brøt reglene på straffen. Foto: Christoffer Andersen

Ikke mange minuttene senere vartet Philip Zinckernagel opp med en vakker enkeltmannsprestasjon, hvor han dro seg innover og hamret ballen ned i det nærmeste hjørnet.

Med 11 mål og 12 målgivende pasninger er Zinckernagel den første som når både et tosifret antall antall mål og assists siden Ernest Asante klarte det samme for Stabæk i 2015.

Før kampen hadde Norsk Regnesentral på oppdrag fra Aftenposten funnet ut at det var 89,7 prosent sannsynlighet for at Bodø/Glimt tar gullet.

Den prosenten ble neppe mindre etter seier i Sarpsborg og ti poeng ned til Molde på andreplass.

HERJET: Philip Zinckernagel får en klem av Fredrik Bjørkan etter å ha banket inn sitt andre mål for dagen. Foto: Christoffer Andersen

Publisert: 30.08.20 kl. 19:49

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 16 14 2 0 56 – 18 38 44 2 Molde 16 11 1 4 43 – 17 26 34 3 Odd 16 10 1 5 29 – 18 11 31 4 Rosenborg 16 8 4 4 29 – 15 14 28 5 Kristiansund 16 7 6 3 32 – 21 11 27 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

