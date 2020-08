JOBBER SNART SAMMEN: Åge Hareide, som her gir Tore Reginiussen en klapp på skuldra i forbindelse med Molde-Rosenborg, kan snart være midtstopperens nye trener. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Hareide melder seg RBK-klar 1. september

Rosenborgs jakt på ny trener går mot slutten. Åge Hareide (66) regner med å være klar for å ta over 1. september.

For mindre enn 10 minutter siden

Det sier han i et intervju med Adressa.

– Kneet er i bedring. Det er hovent, men fungerer ellers fint. Jeg regner med å være 100 prosent klar når vi kommer ut av denne måneden, sier Hareide.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Han var i kontakt med daglig leder i Rosenborg, Tove Moe Dyrhaug, så sent som i går (onsdag), sier han. Samtalene handlet om praktiske ting, forteller Hareide.

– Det virker som at begge parter har veldig klare intensjoner om at jeg kommer oppover og får signert avtalen, sier Hareide.

Dermed kan Rosenborgs trenerjakt snart være over. Det har den på mange måter vært tidligere. Hareide har lenge vært klar på at han ønsker å ta over Rosenborg. I et intervju med VG forrige uke bekreftet han at det var hans intensjon å ta over Rosenborg når kneet hans tillot det.

Trenerveteranen har nylig vært gjennom en kneoperasjon.

21. juli var det «full forvirring» om Hareide hadde sagt nei til Rosenborg eller ikke. Klubben hevdet 66-åringen hadde takket nei, mens Hareide selv sa det aldri var noe konkret tilbud.

Men Hareide sa allerede da til VG at han var åpen for mer dialog med Trondheimsklubben.

Akkurat nå figurerer Hareide som fotballekspert for TV 2. Han skal sitte i studio under avslutningsrundene for både Europa League og Champions League.

VG har forsøkt å komme i kontakt med Åge Hareide og Tove Moe Dyrhaug, uten hell.

Saken oppdateres.

Publisert: 13.08.20 kl. 11:04

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 13 11 2 0 45 – 17 28 35 2 Molde 14 10 1 3 40 – 15 25 31 3 Odd 13 8 1 4 21 – 14 7 25 4 Vålerenga 13 6 5 2 18 – 17 1 23 5 Rosenborg 13 6 3 4 22 – 11 11 21 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser