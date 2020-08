FEIRING: Jesus Navas og Sergio Reguilon feirer i armene til trener Julen Lopetegui etter seieren i åttendedelsfinalen mot AS Roma sist uke. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / X01348

Roser laget han kunne ha trent

Wolverhampton spiller kvartfinale i Europa for første gang på 48 år. Treneren på motsatt laglederbenk kunne like gjerne ha vært Wolves-sjef.

Sevilla ledes nemlig at Julen Lopetegui (53).

Da kinesiske Fosun kjøpte Wolverhampton i 2016, hadde fotballagenten Jorge Mendes forhandlet fram en kontrakt som tilsa at Lopetegui skulle bli Wolverhampton-manager.

Men bare noen timer før kjøpet av Wolverhampton blir kjent, har Spania fått ny landslagssjef i fotball. Vicente del Bosque har sagt opp etter at Spania ble slått ut i åttendedelsfinalen i EM. Og erstatteren heter nettopp Julen Lopetegui.

Umiddelbart før VM i 2018 fikk han sparken, fordi han allerede hadde sagt ja til å overta Real Madrid – noe det spanske fotballforbundet likte dårlig. Det ble et kort og lite ærerikt opphold som var over allerede i oktober 2018, etter tre måneder i Real-jobben. Siden juni 2019 har Lopetegui hatt ansvaret i Sevilla.

– Jeg er bekymret for motstanderen, for det er et enormt lag. De har utmerkede spillere og en god trener, sa Sevilla-treneren på sin pressekonferanse mandag, gjengitt av blant andre expressandstar.com.

– Nest etter Manchester City er det klubben som har brukt mest penger i hele verden. De har kjøpt inn spillere fra viktige fotball-land. De har en veldig solid tropp, som har vært samme i lang tid. På den måten har de skapt en soliditet, sa Lopetegui.

– Wolves er et mektig lag, roste spanjolen, som også mener at Wolves hadde tatt store steg de siste årene.

Han ledet Sevilla til en sterk 4. plass i La Liga denne sesongen, med like mange poeng som Atlético Madrid på 3. plass. Det betyr at det blir Champions League neste sesong.

Sevilla er imidlertid Europa League-spesialisten fremfor noen. Hele fem ganger i løpet av de siste 15 årene har de vunnet: 2006, 2007, 2014, 2015 og 2016.

Sentral hos Sevilla er den tidligere Manchester City-spilleren Jesús Navas, som etter hvert har blitt 34 år. Han spilte i City i årene 2013–2017 og ble Premier League-vinner i sin første sesong der.

VG-tips: Wolverhampton-Sevilla

* Avgjørende Europa League-kvartfinale, som spilles i Duisburg, Tyskland.

* En tidlig straffescoring var nok for Wolves hjemme mot Olympiakos på torsdag. 1-0-seieren gjorde sitt til at engelskmennene vant 2-1 sammenlagt.

* Sevilla imponerte med sin 2-0-seier over Roma i sin rene åttedelsfinale på torsdag på denne Duisburg-arenaen. Spanjolene har ikke tapt en kamp siden tidlig i februar. Det gir en fasit på 9-9-0 på 18 siste obligatoriske matcher. Kun ett baklengsmål på syv siste kamper forteller sitt.

* Wolves er hele 58 kamper og 13 måneder inn i sesongen sin. Men det er evilla som har erfaringen på dette nivået som Wolves mangler. Spanjolene har også en noe bredere tropp med spillere som utfyller hverandre godt. Men en jevn match tror vi det blir.

Sevilla-oddsen står til 2,15, spillestopp er kl. 20.55. og TV 2 Sport 1 viser kampen.

Publisert: 11.08.20 kl. 15:22

