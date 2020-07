BEKYMRET: Bjarne Berntsen er bekymret etter prestasjonen mot Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Vikings fryktelige sesongstart: – Selvfølgelig er man bekymret

MOLDE/OSLO (VG) Fra cuptriumf og 5. plass i fjor, har Viking havnet i bunnstriden i årets Eliteserie. Trener Bjarne Berntsen mener laget ikke levert en hel god kamp denne sesongen.

Nå nettopp

Fjoråret ble en eneste lang fest for Viking. Nyopprykket fra OBOS-ligaen slo de knallhardt tilbake, og vant cupgull. I tillegg endte det med femteplass i Eliteserien 2019.

Før sesongen ble de tippet av flere medier til å kjempe om en plass blant de fire beste, og fortsette den gode trenden fra fjoråret. Optimismen var stor da de hentet «hjem» Veton Berisha fra Brann og Yann-Erik de Lanlay fra RBK.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Sesongen så også ut til å starte lovende i første serierunde hjemme mot Bodø/Glimt. Viking gikk til pause med en 2–1-ledelse, men i andre omgang ble de rundspilt og tapte kampen 4–2. Bodø/Glimt har siden fortsatt storspillet og har vunnet alle sine kamper i Eliteserien, mens Viking ligger på 14. plass med fem poeng på åtte kamper.

– Det er helt klart et annet utgangspunkt, fra å ikke ha noen forventninger til å ha brukbare forventninger og med en del endringer i spillerstallen. Vi var veldig spente selv og visste at det kunne bli en tøffere sesong enn i fjor. Da følte vi at vi hadde flyt hele veien. Når du får en ny sesong, med høyere forventninger, og du får en dårlig start, så merker du i hele spillergruppa og i klubben at det er noe helt annet, sier Viking-trener Bjarne Berntsen til VG på torsdag etter å ha kommet seg hjem til Rogaland.

Onsdag ble de ydmyket borte mot Molde. 5–0 var fasiten da dommer Tom Harald Hagen blåste i fløyta etter 90 minutter.

les også Moes taktiske trekk senket Viking: – Klarer ikke å håndtere det

– Vi er ikke gode nok, verken offensivt eller defensivt. Vi er ikke gode nok som lag, og det er ikke nok energi i laget synes jeg. Vi har mye å jobbe med, konkluderte Berntsen overfor VG etter kampslutt i Molde.

– Blir du bekymret?

– Selvfølgelig er man bekymret, for prestasjonen mot Molde var for dårlig. Men vi vet hva vi kan på vårt beste. Vi har spilt gode omganger mot gode lag, men vi har ikke spilt en god kamp i 90 minutter ennå.

– Vi må bli mer pasningssikre, og bedre defensivt og bedre offensivt. Det skorter på det meste for øyeblikket, sier keeper Arild Østbø.

Nedturen preger også garderoben.

– Det klart at man blir litt påvirket. Men vi har ganske bra samhold i gruppa, og alle har tro på at dette snur. Spørsmålet er bare når, sier Adrian Pereira selvsikkert.

2019: Forrige sesong vant Viking cupen, og jubelen stod i taket. Foto: Fredrik Hagen

– Fortjener mer

Da de kom tilbake til Eliteserien i fjor vant Viking de tre første kampene og sikret seg en drømmestart. De fem poengene de nå har sikret seg på åtte kamper har alle kommet mot antatte bunnlag, med seier mot Sandefjord og uavgjort mot Mjøndalen og Start.

– Etter spill og sjanser hadde vi fortjent flere poeng. Vi har ikke blitt utspilt i noen særlige kamper, foruten om at vi ble rundspilt mot Molde og så ble vi veldig utspilt av Bodø/Glimt i andre omgang i Stavanger i åpningskampen. Det er de eneste omgangene jeg synes vi har vært sjanseløse. Ellers så har vi vært fullt på høyde med motstanderne. Det var en litt dårlig andre omgang mot Brann i Bergen, men da kontrollerte vi mye av den første omgangen på bortebane.

Spesielt i det defensive spillet har Viking sett ut som et helt annet lag sammenlignet med fjoråret. Da holdt de nullen elleve ganger og var det laget som holdt nullen flest kamper, mens de i år har sluppet inn nest flest mål i Eliteserien med 18 baklengsmål på åtte kamper.

– Det har vært en trend at vi har sluppet inn en del lette mål. Det er den største forskjellen fra i fjor også. I fjor var vi det laget som holdt nullen i flest kamper, mens hittil i år har vi bare klart det i én kamp. Det er vi nødt til å forberede. Det er det som er fundamentet, og du ser jo at lagene høyt oppe på tabellen stort sett slipper inn lite mål, sier Berntsen.

VIKTIG MANN: Zlatko Tripic jubler etter den avgjørende straffescoringen i cupfinalen i fjor. Foto: Fredrik Hagen

Etter den gode fjorårssesongen ble både Zlatko Tripic (Göztepe) og Kristian Thorstvedt (Genk) solgt. Flere andre spillere forsvant også, deriblant Samúel Fridjónsson (utlånt fra Vålerenga, nå solgt til Paderborn).

Tripic og Thorstvedt var to av stjernene i fjorårets Viking-lag og stod for henholdsvis ni og tolv målpoeng i Eliteserien.

– Jeg savner like mye vinnerskallene og mentaliteten. Selvfølgelig også målpoengene, men det er jo den totale pakken. De var fryktløse og de gikk alltid foran med en utrolig vinnermentalitet, sier Berntsen.

– Vi har ikke klart å erstatte Zlatko og Kristian på en god nok måte. Det er det ingen tvil om. Det merker vi både på trening og i kamper, at det er to markante profiler som er borte.

les også NFF ber om forklaring fra Strømsgodset etter klemmevideo

Viking har slitt med skader på flere nøkkelspillere. Høyreback Sondre Bjørshol har vært ute hele sesongen så langt med en lyskeskade, mens comeback-gutten Yann-Erik De Lanlay har vært ute med en lårskade. Midtstopper Runar Hove fikk en strekk i låret i tredje serierunde hjemme mot Mjøndalen, og Viking har hatt en rekke mindre skader. Borte mot Molde måtte både Iven Austbø og Kristoffer Løkberg stå over grunnet skader.

– Er de skadene i forsvaret så markante at det er svaret på hvorfor man slipper inn så mye mer mål i år?

– Ja, det er en del av det. De to var utrolig gode på det beste i fjor. Både Runar og ikke minst Sondre, som hadde en kanonsesong i fjor.

ETTERLYSTE STOLTHET: Veton Berisha sa tydelig ifra i garderoben etter kampslutt i Molde. Her fra kampen mot Odd tidligere i år. Foto: Carina Johansen

Roper på Tripic

I Stavanger har fansen allerede begynt å rope på «frelseren» Tripic igjen, og Viking har så langt ikke sprudlet i det offensive spillet. Kun åtte mål har det blitt på de åtte kampene denne sesongen.

Stavanger Aftenblad skrev torsdag at Berisha sa tydelig ifra i garderoben etter tapet i Molde, og at han etterlyste stolthet blant spillerne.

– Jeg har ingenting imot at noen sier ifra når de synes ting ikke er godt nok. Det er mer kvaliteten på det vi har gjort, ikke nødvendigvis innsatsen og holdningen. Men det er klart det går på stoltheten når du taper 5-0, sier Berntsen.

Berntsen mener Viking har skapt for få store sjanser og samtidig hatt for lite trykk fremover. Som Vikings klare førstevalg på spissplass har heller ikke Berisha overbevist i målprotokollen så langt, med to mål på åtte kamper.

– Veton er en type spiss som er avhengig av å ha laget rundt seg også. Han er ikke den store individualisten som gjør alt selv. Veton har vist på sitt beste at han er en veldig god spiss. Han jobber alltid knallhardt, men vi jobber litt med at han skal bli litt roligere med ball, sier Berntsen.

Lørdag har Viking en mulighet til å få skuta på rett kjøl igjen i Rogalands-derbyet borte mot Haugesund. Heller ikke rivalene i nord-Rogaland har fått en strålende start på sesongen, og ligger på ellevteplass med åtte poeng.

– Det er den type kamper det er viktig å få med seg poeng i. Det er lag du er ganske nær på tabellen med, så vi håper vi får se et veldig tent og aggressivt Viking-lag. Et Viking-lag som er veldig opptatt av at vi må starte med basisen, nemlig det å være et solid defensivt lag som ikke slipper motparten til sjanser og holder nullen. Det er det første budet når du ligger der nede, sier Berntsen.

Publisert: 18.07.20 kl. 04:55

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 8 8 0 0 32 – 8 24 24 2 Molde 8 7 1 0 24 – 7 17 22 3 Vålerenga 8 4 3 1 11 – 10 1 15 4 Odd 8 4 1 3 13 – 9 4 13 5 Brann 8 4 1 3 12 – 12 0 13 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser