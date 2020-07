PUSH, PUSH: Strømsgodset-trener Henrik Pedersen går en ekstra travel tid i møte. Foto: Geir Olsen

Godset-Pedersen legger «press» på kona før fødselen

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Mjøndalen 2–1) Strømsgodset-trener Henrik Pedersen (42) skal bli far midt i et hektisk sommerprogram. Nå håper han kona klarer å time fødselen.

Nå nettopp

– Vi har full kontroll, gliser han etter 2-1-seieren over Mjøndalen i «Ælv Classico».

Kona Isabella Pedersen har termin 7. august. I perioden 26. juli til 9. august spiller Strømsgodset fire kamper, blant annet borte mot Bodø/Glimt 2. august.

– Barnet skal komme ut to dager etter Bodø/Glimt-kampen, altså litt før termin, sier Pedersen – med glimt i øyet.

På den måten får han med seg både turen til «de uslåelige» i nord, og samtidig tid til å forberede seg til Sandefjord-kampen 9. august.

Strømsgodset-sjefen har tidligere fortalt om hvor mye familien betyr for ham. Han mistet begge sine foreldre i løpet av to år, og han føler et sterkt behov for å være der for sine egne barn.

Familien har planlagt besøk av Isabellas foreldre fra Danmark i den hektiske perioden som venter rundt fødselen. Paret har sønnen Milo (2) fra før.

– Isabella er god til å time ting, så det tror jeg hun er også her. Jeg tror at jeg både kan få med meg fotballen og være med på fødselen, smiler Pedersen.

Han sier at han i utgangspunktet vil reise til Bodø også hvis kona ikke har født innen den tid, men han innrømmer at han må se ting litt an.

– Det får vi ta når den tid kommer. Han legger en veldig tydelig kampplan, og vi har en veldig god kultur. Alle vet hva de skal gjøre til enhver tid. Det kan selvfølgelig ha noe å si hvem som er på benken, men i utgangspunktet skal vi klare oss uten ham i én kamp, sier spiss Lars-Jørgen Salvesen – som scoret ett av målene i 2-1-seieren over kommunerivalen Mjøndalen.

Strømsgodset har følgende program fremover: Molde hjemme (19. juli), Vålerenga borte (26. juli), Brann hjemme (29. juli), Bodø/Glimt borte (2. august), Sandefjord hjemme (9. august) og Haugesund borte (16. august).

Publisert: 16.07.20 kl. 10:48

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 8 8 0 0 32 – 8 24 24 2 Molde 8 7 1 0 24 – 7 17 22 3 Vålerenga 8 4 3 1 11 – 10 1 15 4 Odd 8 4 1 3 13 – 9 4 13 5 Brann 8 4 1 3 12 – 12 0 13 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

