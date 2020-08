TRENERDUELL: Mandag kveld møtes Ståle Solbakken og Ole Gunnar Solskjær til en norsk duell i Europa League-kvartfinalen. Foto: EPA.

Manchester Uniteds ellever verdsettes til fire og en halv milliard mer enn Københavns

Ståle Solbakken og hans FC København er enorme underdogs i Europa League-kvartfinalen mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United. Kontrastene mellom mandagens kamphaner kunne knapt vært større.

Slik kom vi frem til summene VG har brukt nettstedet Transfermarkt , som fører alle overganger og analyserer markedsverdi, for å komme frem til summene på spillerne til København og Manchester United.

Verdivurderingene til Transfermarkt ble sist oppdatert 31. juli.

VG gjør oppmerksom på at prissettingen ikke nødvendigvis ville samsvart med en reell overgangssum om en av de listede spillerne hadde blitt kjøpt av en annen klubb. Hensikten er likevel å kunne gi en pekepinn på omtrentlig verdi for de to lagene.

Originalprisene er oppgitt i euro, og VG har for enkelhetens skyld rundet ned eurokursen til nøyaktig ti norske kroner (søndagens kurs var 10,64 hos Norges Bank). Vis mer

– Vi er nødt til å spille tett på det perfekte i alle henseende, sier Ståle Solbakken til FCKs hjemmeside før mandagens kvartfinale.

At Manchester United tildeles det store favorittstempelet til kampen i Köln, kommer nok ikke overraskende på noen. De har vært gode etter corona-oppstarten, sikret Champions League-spill ved å bli nummer tre i Premier League, er Europa Leagues mestscorende lag (23 mål) – og blant favorittene til å gå helt til topps.

Spiller for spiller er de røde djevlene sterkest på papiret – både på banen og på pengefronten.

VG har tatt for seg de to lagenes ventede startellever etter noenlunde forventede salgssummer. Og kontrastene for Ståle Solbakken og Ole Gunnar Solskjær kunne knapt vært større.

Vi vet godt fra før av at markedsverdi på spillere og overgangssummer brukt ikke trenger å bety noe som helst. Cupbombene smeller stadig vekk, og overraskelser dukker opp titt og ofte.

Markedsverdien kan likevel brukes til å illustrere den store forskjellen.

Og Københavns forventede startellever bikker ikke engang 200 millioner i markedsverdien oppgitt av Transfermarkt. På den andre siden har vi Manchester United, som er tett oppunder fem milliarder i markedsverdi.

Den ville vært langt høyere hadde ikke Sergio Romero vært Manchester Uniteds cupkeeper.

KØBENHAVNS VERDI: 182 MILLIONER KRONER

Ståle Solbakken har, i møte med antatt bedre motstandere, hatt for vane å fokusere på defensiv trygghet. Men ble nok – som mange andre – imponert av gjengen som snudde 0–1 til seier mot de tyrkiske seriemesterne Istanbul Basaksehir torsdag.

I den kampen skiftet han fra sin vante 4–4–2 til 4–2–3–1. Kanskje beholder nordmannen samme formasjon i det coronatilpassede formatet i Europa League, som endrer kvartfinalen til et enkeltoppgjør over bare 90 minutter på nøytral bane. VG har valgt samme ellever som fra bragden mot Basaksehir.

FORVENTET ELLEVER (4–2–3–1):

Karl-Johan Johnsson – 10 millioner

Har tidligere spilt i franske Ligue 1, og selv om 30 ikke er noen alder for en målvakt, blir det neppe noen store overganger på svensken med syv landskamper for Sverige. Har tre år igjen av kontrakten med FCK, der han har forvist sin norske konkurrent Sten Grytebust til benken.

Guillermo Varela – 15 millioner

Tidligere Manchester United-spiller. Høyrebacken har vært rundt omkring og prøvd seg i flere ulike land, men virker nå å ha funnet seg til rette. Er i sin beste alder rent fotballmessig (27), og har tre år igjen av avtalen.

EKS-UNITED: Guillermo Varela spilte for Manchester United tidligere. Her i duell med eks-Liverpool-spiller Philippe Coutinho. I bakgrunnen følger Michael Carrick med. Foto: Nigel French / EMPICS Sport

Victor Nelsson – 45 millioner

FCKs dyreste spiller, som garantert er verdt mer enn den Transfermarkt-satte prisen. Kom til København fra Nordsjælland på en femårsavtale før inneværende sesong i en rekordavtale verdt hele 36 millioner kroner. Mot Manchester United starter 21-åringen sin 53. kamp denne maratonsesongen – av 56 mulige FCK-kamper i serie, cup og Europa.

Andreas Bjelland – 10 millioner

Ankom den danske hovedstaden gratis for to år siden, og i en alder av 32 år – og med to år igjen av kontrakten – er det lite som tyder på at halvt norske Bjelland drar noe sted før karrieren som fotballspiller er over.

Nicolai Boilesen – 7 millioner

Var i sin tid et lovende Ajax-talent, men skadetrøbbel har gjort at dansken ikke har blitt den venstrebacken mange trodde. Har også hatt sine avbrekk i København og startet overraskende nok mot Istanbul Basaksehir etter å ha vært borte ett år med alvorlig kneskade. Kjemper mot Pierre Bengtsson (verdi 5 millioner) på venstre back.

Zeca – 15 millioner

Kaptein, hjerte og hjerne i Solbakkens FCK. Hentet til Løvene fra greske Panathinaikos for tre år siden og siden vært lojal. Tre år igjen av kontrakten, men blitt 31 år og lav markedsverdi i kroner. Men hans duellspill langs bakken og pasningsdistribusjon blir uvurderlig for FCK mot United.

Robert Mudrazija – 7 millioner

Unggutt med tre år igjen av kontrakten. FCK betalte rundt 20 millioner for kroaten, som trolig ville blitt solgt for langt mer enn bare syv millioner. Kan muligens erstattes av Jens Stage (verdi 30 millioner) mot United.

Rasmus Falk – 15 millioner

28-åringen kom gratis som «superligastjerne» fra Odense sommeren 2016. Er blitt «FCK-materiale», og gått fra å være en mer typisk dribleflanke til å bli en solid sentral midtbanespiller, men beskjeden prislapp i denne sammenhengen.

Jonas Wind – 25 millioner

Wind har nok en høyere markedsverdi enn tallene som er oppgitt på Transfermarkt. Scoret to i snuoperasjonen mot Istanbul, imponerende nok etter å ha vært ute med langtidsskade. Bare 21 år og akademiprodukt med et voldsomt potensial. Pappa Per Wind er i Solbakkens støtteapparat og følger sønnen fra benken i hver kamp.

Pep Biel – 18 millioner

Priskutt på det som er blant Solbakkens dyreste spillerkjøp noensinne, men nordmannen har avvist at summen var så høy som anslått (rundt 50 millioner) for spanjolen fra Real Zaragoza. Den tredje dyreste i FCK-elleveren nå, og har trolig høyere markedsverdi enn oppgitt hos Transfermarkt. 23 år med fire år igjen av kontrakten. Blitt bedre etter en skuffende start i fjor høst.

I WINDEN: Jonas Wind og Pep Biel, to av de dyreste spillerne i det som trolig blir FCKs startellever mot Manchester United. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Mikkel Kaufmann – 15 millioner

En nykommer i FCK-laget, hentet fra Aalborg i januar for drøye 30 millioner kroner. Fortsatt bare 19 år gammel og med fersk femårskontrakt bør en reell pris være mye høyere. Kjemper om spissplassen mot et annet dansk stjerneskudd, Mohammed Daramy (60 millioner ifølge Transfermarkt).

Markedsverdi startellever: 182 millioner kroner

Markedsverdi benk/reserver: 220 millioner kroner

Flere av de FCK-spillerne med høyest markedsverdi er ikke i den forventede startelleveren. Blant benken og reservene finner vi blant andre Daramy (60 millioner) og Jens Stage (30 millioner), som begge har en høyere verdi enn mange i den antatte startelleveren.

Total markedsverdi (tropp): 402 millioner kroner

DEN DYRESTE: Victor Nelsson er, basert på Transfermarkts vurderinger, FCKs mest verdifulle spiller. Her kaster han seg inn i en takling i duell med Celtic-spissen Odsonne Édouard. Foto: NIELS CHRISTIAN VILMANN / Ritzau Scanpix

MANCHESTER UNITEDS VERDI: 4,8 MILLIARDER KRONER

Ole Gunnar Solskjær ga flere av reservene muligheten i returoppgjøret mot LASK, uten at de imponerte nevneverdig. Dette er Manchester Uniteds siste mulighet til å vinne et trofé denne sesongen, og Solskjær vil ikke snuble på noe bananskall i kvartfinalen.

Det er mye som tyder på at han stiller med noe av det sterkeste – og dyreste – han har å by på. Sergio Romero, den forventede startelleverens desidert billigste spiller, får trolig fortsette mellom stengene. Sammen med Harry Maguire og Brandon Williams er det de eneste fra LASK-kampen som spiller mot FCK.

FORVENTET ELLEVER (4–2–3–1):

Sergio Romero – 28 millioner

Annetvalg bak David de Gea, noe som også reflekteres i markedsverdien. Argentineren har i tillegg rukket å bli 33 år gammel og er et stykke unna monsterlønnen flere av lagkameratene hever. Den eneste United-spilleren med tosifret antall millioner i markedsverdi.

Aaron Wan-Bissaka – 400 millioner

Gikk rett inn og gjorde høyrebacken til sin etter overgangen fra Crystal Palace i fjor sommer, en avtale som kostet Manchester United i underkant av 600 millioner kroner. En ung back med flere år igjen av kontrakten, og en sentral del i det nye Manchester United-laget Solskjær vil bygge. Ville nok kostet mye å prise ham bort fra Old Trafford.

Victor Lindelöf – 280 millioner

Den svenske midtstopperen har vært én av to faste deler i Solskjærs foretrukne midtstopperkonstellasjon, men også denne sesongen har Lindelöf variert voldsomt i prestasjonene, noe som også spiller inn på markedsverdien.

Harry Maguire – 560 millioner

Verdens dyreste forsvarsspiller og Manchester Uniteds kaptein. Spilt samtlige Premier League-minutter under Solskjær. Fortsatt bare 27 år gammel, og har nok flere gode sesonger igjen på Old Trafford. Lite aktuell for et salg med det første.

VERDENS DYRESTE FORSVARER: Harry Maguire. Foto: EDDIE KEOGH / X01801

Brandon Williams – 110 millioner

Akademiprodukt som har fått gjennombruddet sitt under Solskjær. Kjemper med skadeplagede Luke Shaw om venstrebackplassen, og har gjort sine saker bra. Tegnet nylig en ny, lang kontrakt, og som en «homegrown player» er han nok i Manchester United i overskuelig fremtid.

Nemanja Matic – 160 millioner

Veteranen som var avskrevet – men som har kjempet seg tilbake til både fast plass på laget og en ny ettårskontrakt. Trolig hans siste store kontrakt med en europeisk storklubb. Markedsverdien reflekteres i alderen.

Paul Pogba – 800 millioner

Manchester Uniteds dyreste spiller noensinne. Franskmannens ferdighetsregister er ubestridt, men skader, anklager om manglende fokus og varierende prestasjoner har ført til at markedsverdien holder seg på noenlunde samme sted.

«POGBACK»: Paul Pogba ble Manchester Uniteds dyreste spiller gjennom tidene etter at de røde djevlene hentet ham tilbake til klubben fra Juventus. Her jubler han for scoring etter seieren mot Aston Villa sammen med Bruno Fernandes og Victor Lindelöf. Foto: SHAUN BOTTERILL / X01348

Mason Greenwood – 450 millioner

Anses som et av verdens mest spennende talent. Har tangert Manchester United-helter som George Best, Brian Kidd og Wayne Rooney denne sesongen (17 mål som tenåring). Har gode muligheter til å ta rekorden – og skulle han bli solgt, ville det trolig vært for langt mer enn 450 millioner.

Bruno Fernandes – 700 millioner

Storkjøpet som snudde Manchester Uniteds sesong på hodet. Etter overgangen fra Sporting Lisboa har portugiseren storspilt. 18 målpoeng på 20 kamper og fus i alt på banen. Med en Europa League-triumf ville nok markedsverdien blitt enda høyere enn oppført på Transfermarkt. Lite aktuell for noen overgang uansett.

Marcus Rashford – 800 millioner

Har fått oppmerksomhet både av og på banen denne sesongen, begge deler av positive årsaker. Engelsk akademiprodukt som har mange gode år – og kontrakter – foran seg. Den med høyest markedsverdi hos de røde djevlene, sammen med Paul Pogba.

DYR GJENG: Anthony Martial (t.v.), Mason Greenwood (i midten) og Marcus Rashford utgjør alene drøye 1,8 milliarder i markedsverdi. Foto: OLI SCARFF / POOL

Anthony Martial – 580 millioner

De røde djevlenes toppscorer denne sesongen. Har tidligere variert veldig i prestasjonene, men markedsverdien reflekteres i antall målpoeng (34), at han bare er 24 år og har kontrakt med klubben de neste fire årene.

Markedsverdi startellever: 4,8 milliarder kroner

Markedsverdi benk/reserver: 2,2 milliarder kroner

Manchester United har i reservene en gruppe spillere verdt rundt 2.2 milliarder kroner. Der finner vi navn som David de Gea (400 millioner) og Luke Shaw (220 millioner), som i en toppet ellever trolig ville tatt plassene til Romero og Williams.

Total markedsverdi (tropp): 7 milliarder

PS! Manchester United har en større tropp enn FC København. Det spiller naturligvis inn under kategorien «Total markedsverdi (tropp)».

Kilder: Transfermarkt.

Publisert: 10.08.20 kl. 17:59

