EUROPA-JAKT: Magnus Wolff Eikrem (t.v.) og trener Erling Moe er veldig ivrige på å komme seg inn i et Champions League-gruppespill. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Corona-kabal før Moldes CL-kvalik: Kun åtte av 19 mulige land er merket grønne

Søndag trekkes Moldes første kvalik-motstander på veien mot Champions League-gruppespillet. Over halvparten av Moldes potensielle motstandere er fra land som ikke er merket grønt av Folkehelseinstituttet.

Oppdatert nå nettopp

– Jeg skulle gjerne pratet med han som skal lage det dataprogrammet for å løse dette. Det er litt av en kabal for å få det her til å gå i hop, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum til VG.

Det er bare to uker til regjerende seriemester Molde skal spille sin første kamp i Champions League-kvalifiseringen. Allerede søndag trekkes Moldes motstander, og i skrivende stund er det nemlig kun ni av Moldes 20 mulige motstandere som er merket grønne.

– Det blir veldig spennende. Vi må melde inn to dager i forveien hvilke land som er rødmerket i forhold til våre nasjonale bestemmelser. Da unngår vi å møte de landene, sier Stavrum.

Molde er seedet i kvalifiseringen og vil møte et useedet lag. Det blir trukket om hvem som skal spille hjemme og borte. Vanligvis har UEFA tatt geografiske hensyn i trekningen, men Stavrum er usikker på om det blir mulig denne sesongen.

Se VGs oversikt over FHIs gjeldende og forventede reiseråd her!

Ifølge UEFA må hvert lag oppgi før trekning hvilke land som ikke får innreise og skaffe arena i alternativ land, ellers taper man 0–3. Man vil også tape 0–3 om rådene blir endret i etterkant.

Hvis ingen av lagene kan reise, blir begge holdt ansvarlige og kan bli kastet ut av turneringen. Dersom kvaliken ikke kan gjennomføres, vil UEFA bestemme hvem som som går inn i gruppespill.

Blant de grønne landene er det usikkerhet rundt Malta og Island. Begge landene er grønne, men har høyere andel smittede enn FHIs krav til 20 per 100.000.

Island har den siste tiden hatt økt innenlandssmitte, til tross for strenge test- og karantenetiltak ved ankomst, men FHI har ikke varslet at de vil anbefale at dette landet blir rødt denne uken.

Dette er status på lagene Grønt (8): Estland: Flora

Latvia: Riga

Slovenia: Celje

Finland: KuPS

Island: KR

Malta: Floriana

Storbritannia: Linfield fra Nord Irland og Connah’s Quay Nomads fra Wales

Danmark (Færøyene): KÍ Rødt (4): Luxembourg: Fola Esch

Sverige (Stockholms län): Djurgårdens IF

Gibraltar: Europa

Andorra: Inter Club d’Escaldes Ikke vurdert (7): Montenegro: Buducnost Podgorica

Hviterussland: Dynamo Brest

Armenia: Ararat-Armenia

Albania: Tirana

Kosovo: Drita

Nord-Makedonia: Sileks

San Marino: Tre Fiori Vis mer

Overlege Siri Hauge i FHI forteller til VG at det i Maltas tilfelle har blitt påvist en del smitte i forbindelse med ankomst av flyktninger, og at tallene derfor ikke nødvendigvis reflekterer smittesituasjonen i befolkningen generelt. FHI vil vurdere dette senere i uken.

Det blir en spesiell utgave av Champions League-kvalifiseringen denne sesongen. Det er kun lagt opp til ett enkelt oppgjør i de tre første kvalifiseringsrundene, før lagene møtes hjemme og borte i play-off.

Moldes første kamp spilles 18. eller 19. august, mens andre kvalifiseringsrunde er uken etter. Tredje kvalik-runde spilles 15. og 16. september, mens de to påfølgende midtukene er satt av til hjemme/bortekamp i play-off.

Champions League-gruppespillet har planlagt oppstart 20. oktober. Rosenborg og Bodø/Glimt begynner for øvrig kvalifisering til Europa League i første runde 27. august, mens Viking kommer i runden etter (17. september).

