Lillestrøm-krisen fortsetter: – Ikke i nærheten av gode nok

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm – Sogndal 0–2) Etter to poeng på de fire siste kampene skulle Lillestrøm snu trenden hjemme mot Sogndal. Det endte med nytt tap.

Oppdatert nå nettopp

To mål på fem minutter fra Kristoffer Hoven og Endre Kupen i første omgang gjorde at Sogndal fikk kampen inn i sitt spor, og til tross for en sluttspurt, klarte aldri Lillestrøm å sette ballen i mål.

– Situasjonen er at vi ligger der vi ligger. I dag er vi ikke i nærheten av gode nok. Vi ser engstelige ut og viser oss ikke for ballfører. Vi skaper altfor lite målsjanser her hjemme på Åråsen. Det var veldig sirupfotball i dag, sier LSK-kaptein Thomas Lehne Olsen til VG.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Hvis du har signert for Lillestrøm så må du tåle å håndtere press. Det er slik det er . Det synes jeg vi har taklet jævlig dårlig. Det viser vi i dag, hele laget gjemmer seg altfor mye og i første omgang glemmer vi litt hvorfor vi begynte å spille fotball. Vi begynte å spille fotball fordi det var morsomste vi visste. Det synes jeg ikke vi ser på oss som lag. Vi gjemmer oss istedenfor å vise oss.

Tapet gjør at Lillestrøm nå kun har tatt to poeng på de siste fem kampene og har ført laget ned på en tiendeplass i OBOS-ligaen. Det er spesielt foran mål Geir Bakkes mannskap har slitt. Med syv mål på syv kamper er Lillestrøm laget som har scoret færrest mål så langt i sesongen.

– Hvorfor har det blitt så få mål?

– Hadde jeg hatt et svar på det, skulle jeg gitt deg det. Jeg har bommet altfor mye og vi har bommet altfor mye. Det har ikke vært bra nok, rett og slett, sier Lehne Olsen.

For et lag som hadde opprykk som sitt klare mål etter høstens dramatiske nedrykk fra Eliteserien, er det en sesongstart langt under forventningene og misnøyen til de 200 tilskuerne på Åråsen vokste seg stadig større utover kampen.

les også LSK svakest foran mål i Obos-ligaen: – Jeg hater unnskyldninger

forrige



















fullskjerm neste

Lillestrøm åpnet sesongen med to seirer, men i de siste fire kampene før kveldens kamp hadde det kun blitt to poeng.

Presset på Geir Bakkes mannskap var derfor stort, og et knippe Lillestrøm-supporterne markerte også misnøyen med eget lag da de møtte opp på Åråsen da lagbussen ankom etter fredagens kamp borte mot Jerv.

Lillestrøm startet best de første ti minuttene på Åråsen, men det var Sogndal som spilte seg til den første store sjansen. Daniel Eid kastet langt inn foran mål, og fra fem meter nikket Kristoffer Hoven ballen enkelt forbi Jo Coppens i Lillestrøm-målet etter 14 minutters spill.

les også LSK-profiler om trusler, svertekampanjer og maskerte menn: – Det som skjer etterpå, er ikke greit

Vondt gikk til verre for Lillestrøm-fansen fem minutter etter. Endre Kupen fikk ballen midt på banen og med to lagkamerater rundt seg avanserte han upresset til han var 20 meter fra mål. Da valgte han å skyte, og skuddet gikk via Lillestrøm-forsvarer Marius Amundsen og i en bue over Coppens. 2–0 til Sogndal etter 19 minutter - mildt sagt dårlige nyheter for et Lillestrøm-lag som kun hadde scoret syv mål på de første seks kampene.

Geir Bakke tok grep i pausen med et trippeltbytte og en formasjonsendring til 3–4–3, og etablerte et visst trykk ut fra start i omgangen. Begge lag hadde store sjanser i løpet av omgangen, men de to målene i første omgang ble de to eneste og dermed vant Sogndal 2–0.

Publisert: 04.08.20 kl. 20:50 Oppdatert: 04.08.20 kl. 21:36

Fra andre aviser