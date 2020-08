JUBLET: Lucas Ocampos. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / X01348

Sevilla til semifinale – Solskjær slapp «marerittmotstanderen»

(Wolverhampton – Sevilla 0–1) Det er klart for en europeisk omkamp mellom Sevilla og Manchester United. Raúl Jimenez & co. ble nemlig hakket for små i Europa League-kvartfinalen.

For mindre enn 10 minutter siden

Nå venter Manchester United og Ole Gunnar Solskjær. Og det bringer tilbake vonde minner for Manchester United-spillerne. I 2018 var det nemlig Sevilla som sendte de røde ut av Champions League-sluttspillet med 2–1 på Old Trafford.

les også Solskjær hyller FCK-keeperen etter sen seier: – Han var utrolig

Men det er kanskje bedre enn alternativet.

For før FA-cupseieren i januar hadde han allerede rukket å møte Wolverhampton fire ganger som Manchester United-manager – og ingen hadde endt med seier. Wolves er med andre ord blant lagene Solskjær har slitt mest mot siden han tok over etter José Mourinho i desember 2018. I tillegg tapte han én gang mot «Ulvene» som Cardiff-manager.

Solskjærs poengsnitt mot årets PL-lag (i alle turneringer): 3,00 – Leicester (3 kamper)

3,00 – Brighton (3 kamper)

2,40 – Norwich (5 kamper)

2,00 – Southampton (4 kamper)

2,00 – Bournemouth (3 kamper)

2,00 – Watford (3 kamper)

2,00 – Sheffield United (2 kamper)

1,86 – Chelsea (7 kamper)

1,80 – Newcastle (5 kamper)

1,75 – Tottenham (4 kamper)

1,67 – Aston Villa (3 kamper)

1,50 – Manchester City (6 kamper)

1,50 – Crystal Palace (4 kamper)

1,33 – Burnley (3 kamper)

1,00 – West Ham (4 kamper)

1,00 – Arsenal (4 kamper)

0,86 – Wolverhampton (7 kamper)

0,50 – Everton (4 kamper)

0,50 – Liverpool (4 kamper)

0,00 – Manchester United (1 kamp med Cardiff) Vis mer

Det gir et poengsnitt på 0,86 på syv kamper. Av andre Premier League-lag er det kun mot Everton (0,5 poeng per kamp) og Liverpool (0,5 poeng per kamp) nordmannen har lyktes dårligere, ifølge Transfermarkt.

SLAPP SANTO: Solskjær har ikke hatt stort med suksess mot den portugisiske manageren. Foto: LYNNE CAMERON / EPA

På MSV-Arena i Dulsburg tirsdag tok det tid før det første målet kom, men det var flust av sjanser.

Raúl Jimenez fikk nemlig muligheten fra 11 minutter allerede etter et kvarter, men den meksikanske storscoreren klarte ikke overliste Bono i Sevilla-buret.

Og fire minutter før tid måtte Wolverhampton betale dyrt for spissens straffebom.

Argentinske Lucas Ocampos var på rett plass til rett tid etter en corner, og stusset spanjolene opp i 1–0. Wolverhampton hadde ingenting å svare med.

BOMMET: Raúl Jimenez. Foto: FRIEDEMANN VOGEL / X01348

Dermed blir det ingen Wolves-semifinale for første gang på 48 år. I 1972 tok de seg helt til finalen i UEFA-cupen, men tapte der mot Tottenham.

PS! I den andre semifinalen møtes Shakhtar Donetsk og Inter etter at russerne slo Basel 4–1 tirsdag kveld. Det kan med andre ord bety at Solskjær har muligheten til å møte sine tidligere elever Romelu Lukaku, Ashley Young og Alexis Sanchez i en eventuell finale.

Publisert: 11.08.20 kl. 22:54

Fra andre aviser