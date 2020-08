GIKK PÅ NOK ET POENGTAP: Kaan Kairinen, Ifeanyi Mathew og Thomas Lehne Olsen mottar instruksjoner fra LSK-trener Geir Bakke under kampen mot Jerv fredag kveld. Foto: Tor Erik Schrøder

Politiet rykket ut til truende LSK-supportere

Politiet måtte sende tre patruljer for å beskytte LSK-spillerne mot sine egne supportere på Åråsen stadion, natt til lørdag.

Omkring 20 misfornøyde Lillestrøm-supportere ventet på Åråsen stadion natt til lørdag, da spillerne kom hjem etter en skuffende kamp mot Jerv i Grimstad, hvor resultatet ble 2–2.

Supporterne oppførte seg truende mot spillerne, og noen av dem var maskerte.







– De fulgte smittevernreglene, er det ikke det man sier? Det kjennes alltid truende når det er folk som er hissige på spillerne og vil ta seg inn på stadion, sier sportskoordinator Tor Arne Solberg i LSK, som var tilstede under hendelsen.

Situasjonen var så truende at politiet sendte flere patruljer dit.

Amper stemning

– Politiet rykket ut til et oppdrag på Åråsen stadion, klokken 03.15 natt til i dag. Det var en supportergjeng som stod utenfor og oppførte seg truende, forteller operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til VG.

Politiet sendte først én patruljebil, men måtte sende ytterligere to til, da personene ikke fulgte politiets beskjed om å fjerne seg. Ifølge operasjonsleder var det en amper stemning.

– Vi tok høyde for at det skulle bli tumulter, så vi sendte nok biler i tilfelle det skulle skje. Men de tok til vettet, det som var der, sier Sveen.

Uten politiet til stede er det usikkert hvordan det hadde endt.

– Det var politiets tilstedeværelse som gjorde at det løste seg opp. Det var en truende gjeng som gjorde det ubehagelig for spillerne, sier Sveen.

Lillestrøm-trener Geir Bakke var også tilstede.

– Det var noen fans som ikke var så begeistret for at vi ikke hadde tatt tre poeng. Det ga de beskjed om, sier Bakke, som sier han ikke følte noe stort ubehag ved situasjonen.

– Det eneste ubehaget rundt det er at fansen ikke er fornøyd.

Frustrerte av tap

Lillestrøm har fått et tøft møte med nest øverste nivå i norsk fotball etter fjorårets dramatiske nedrykk. Det åpnet lovende med to seirer, men har siden endt med to tap mot nyopprykkede Stjørdals/Blink og Åsane, samt to uavgjorte kamper. Senest 2–2 mot Jerv fredag. Det har gitt grobunn for misnøye blant kanari-fansen.

– Dette er ikke den første hendelsen. Det har vært mange slike siden nedrykket. Det er direktemeldinger til spillernes telefoner, sjikane og hets. Nå er det nok. Grensen går når man opptrer truende mot folk, sier Simon Mesfin, sportssjef i LSK.

Nå skal de ta tak i situasjonen, sier han.

– Dette skal vi håndtere internt. Dette kan ikke bli en del av hverdagen, for det er uakseptabelt. Det som skjedde i natt får våre ansatte til å føle det som en trygg arbeidsplass. Da er det vår oppgave å si fra at nok nok, sier Mesfin.

– Det er en opplevelse som man ikke ønsker seg om spiller eller ansatt i LSK. Det er klart det å tape fotballkamper er en del av gamet og det er naturlig at det skaper frustrasjon, sier Robert Lauritsen, daglig leder i Lillestrøm SK.

– Det er grenser for hva vi kan tolerere. Det er lov å si ifra, og så er det ikke lov å gjøre ting som gjør at folk kan bli skremt.

– Vi forstår at folk er skuffet når vi taper fotballkamper.

