GOLDEN BOYS: Tammy Abraham feirer med Mason Mount etter sistnevntes scoring på Carrow Road. Foto: Catherine Ivill / Getty Images Europe

Chelsea-yndlingene sikret Frank Lampards første seier

(Norwich - Chelsea 2–3) Da Chelsea stod i fare for å virkelig bli parkert av de andre topplagene, sørget Tammy Abraham (21) for at Lampard fikk etterlengtet grunn til å juble.

For da han tok med seg pasningen fra Mateo Kovacic etter en presis Chelsea-kontring, brukte tre berøringer på å dra seg fri og finne en åpning, før han banket inn sin andre scoring fra tjue meter, var det tydelig lettelse å spore i Chelsea-leiren.

Ikke minst for Tammy Abraham. Han har blitt sendt på en dannelsesreise til Bristol City, Swansea og Aston Villa, før han nå endelig har fått tillit i barndomsklubben Chelsea.

Kanskje viste han nok til å bli Chelseas endelige løsning på spissproblemet.

Etter nedsablingen på Old Trafford og den bitre returen for Lampard til Stamford Bridge mot Leicester, var blåtrøyene avhengige av en seier for ikke å miste kontakt med topplagene.

Nå kan de i stedet se oppover på tabellen, med nyvunnet arbeidsro og selvtillit.

GULLGUTT: Tammy Abraham feiret med Frank Lampard etter sin første scoring mot Norwich. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Høy-oktan

Det etter en førsteomgang av de helt sjeldne. Hold dere fast:

Allerede etter tre minutter fikk de kongeblå en drømmestart. Cesár Azpilicuetas perfekte innlegg landet rett på foten til Abraham, som banket til på hel volley og scoret sitt første Chelsea-mål.

Den 21 år gamle engelskmannen har fått mye ansvar på topp av Lampard i sesonginnledningen, og løp rett bort til manageren for å gi ham en følelsesladet klem.

Minutter etterpå spilt hjemmeyndlingen Todd Cantvell vegg med Premier League-toppscorer Teemu Pukki og pirket inn utligningen.

Chelsea svarte igjen. Norwich maktet ikke spille seg ut, og plutselig kunne Mount, som dominerte for Lampard som Derby-spiller forrige sesong, legge ballen til rette i sekstenmeteren.

Den kontante avslutningen suste forbi Tim Krul i Norwich-målet.

Fem på tre

Pukki ville være med. Han ble spilt gjennom på sedvanlig vis av lagkamerat Emiliano Buendia, og selv om vinkelen var spiss, fikk han nok kraft på avslutningen til at den gikk via høyrearmen til Kepa Arrizibalaga og inn - til finnens femte Premier League-mål på tre kamper.

Så scoret Abraham sitt andre, og selv om Norwich-stopper Godfrey ble hindret av tverrliggeren i andre omgang, kontrollerte London-laget inn til Frank Lampards første seier som Chelsea-manager.

Den så ut til å smake svært, svært godt.

Publisert: 24.08.19 kl. 15:25