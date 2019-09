GLADE GUTTER: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland sammen på landslagstrening i Oslo denne uken. Foto: Tore Meek

Norge-juvelene slår Zlatan: – Veldig, veldig uvanlig

STORO (VG) Selv Zlatan Ibrahimovic (37) måtte vente lenger på landslagsdebuten under Lars Lagerbäck (71) enn den nye norske generasjonen.

Lagerbäck har ikke vært kjent for å satse ungt og nytt. Som islandsk landslagssjef tok han ikke ut én eneste spiller under 21 år til EM i 2016. Startelleveren i kvartfinalen mot Frankrike snittet på 28,2 år, og yngstemann var hele 24.

Nå går han i bresjen for norsk ungdom.

Tre spillere har fått Norge-debuten som tenåringer under svensken:

Sander Berge (19 år og 39 dager i kvalikkamp mot Nord-Irland).

Kristoffer Ajer (19 år og 340 dager i privatkamp mot Australia).

Erling Braut Haaland (19 år og 46 dager i kvalikkamp mot Malta).

– Er dette en ny side ved deg?

– Velger du så unge spillere, er det fordi det er best for laget. Men som du er inne på: Det er veldig, veldig uvanlig. Jeg kan ikke komme på andre landslag hvor man har hatt så mange unge spillere som er aktuelle for startplass, sier 71-åringen før søndagens «rysare» i EM-kvalifiseringen mellom Sverige og Norge i Stockholm, et oppgjør som blir ekstra spesielt for Norges svenske sjef:

En 19-åring (Haaland), én 20-åring (Martin Ødegaard) og én 21-åring (Berge) startet mot Malta.

– På lengre sikt er dette enda mer positivt for det norske landslaget, mener han.

Var «Europas yngste»

Som sidestilt svensk landslagssjef med Tommy Söderberg for snart 20 år siden var han ikke like rask på avtrekkeren. Zlatan Ibrahimovic var 19 år og 120 dager da han debuterte for Sverige, riktignok et såkalt ligalandslag, mot Færøyene.

Som fersk 20-åring fikk Zlatan sine første kvalikminutter, og det endte med full Zlatan-feber på Råsunda etter innbytterscoring i 3–0-seieren over Aserbajdsjan 7. oktober 2001.

DEBUT-MÅL: Zlatan Ibrahimovic scoret i sin første kvalikkamp, mot Aserbajdsjan i oktober 2001. Foto: JONAS EKSTROMER / PRESSENS BILD

Den virkelige ungdomsrevolusjonen startet under Per-Mathias Høgmo, som slapp Ødegaard løs allerede som 15-åring.

I 2014 regnet VG seg frem til at Norge hadde Europas yngste landslag. Snittalderen mot Bulgaria dette året, inkludert benyttede innbyttere, var på kun 23,6 år.

Elleveren mot Malta torsdag snittet på 26,3 år.

– Når jeg tenker tilbake til Drillo, så var ikke han kjent for å satse ungt heller. Men er du god nok, spiller du. Det som er så bra er at disse 20-åringene har vært med en stund, så de har fått «kjent på det», sier Tarik Elyounoussi.

– De har kommet seg bra inn i gruppa og de har erfart mye. Jeg ser ikke på dem som unge talenter, men som etablerte på landslaget, tillegger han.

DEBUT: Sander Berge debuterer for Norge mot Nord-Irland i mars 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk

Sander Berge er «overhodet ikke overrasket» over at Lagerbäck satser ungt.

– Det har han vist fra dag én. Jeg var på hans første samling, og han satt meg rett inn borte mot Nord-Irland. Jeg fikk by på meg selv, beskriver han.

– Det er litt derfor vi unge spiller med trygghet og selvtillit. Og det vil man se også på søndag, legger Genk-profilen til.

Martin Ødegaard måtte riktignok bruke tid på å overbevise Lagerbäck. 18 år og 329 dager gammel fikk han endelig sjansen under svensken.

