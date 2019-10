TENKER: Landslagssjef Lars Lagerbäck. Foto: Terje Pedersen

Lagerbäck må ta avgjørelsen nå

Han har ledet Norge i 25 kamper og snart tre hele sesonger. Det bør være nok for Lars Lagerbäck til å vite om han ønsker å fortsette som landslagssjef til 2022 eller ikke.

Den erfarne svensken på 71 år kastet seg i 2017 inn i nok en jobb som landslagssjef, for sitt fjerde landslag etter Sverige, Nigeria og Island. Han åpnet famlende, i ruinene etter Per-Mathias Høgmo, og med en tropp spillere blottet for selvtillit.

Gradvis er det blitt bedre.

Men det skulle da heller ikke så veldig mye til.

Høgmo endte med en seiersprosent på ekstremt lave 29 og med et poengsnitt på 1 pr kamp, gjennom sine 35 kamper som landslagssjef.

Lagerbäck står i øyeblikket med en seiersprosent på 52, og med 1,8 poeng pr kamp i snitt, på sine 25 kamper.

Fremgangen er betydelig, det ser de fleste, selv om det fortsatt er svært ujevne prestasjoner, ikke bare fra kamp til kamp, men også innad i kampene. Det kan skyldes en ganske ung spillergruppe, som var enda yngre da Høgmo hadde ansvaret.

Det er mange unge spillere som er kommet til, både mot slutten av Høgmos periode og under Lagerbäck. Men dette er ikke fordi Lagerbäck ønsker det, det er mer fordi han ikke fant mange nok erfarne spillere som holdt høyt nok nivå.

Det er også her hans, kanskje, største inspirasjonskilde ligger: Han har nå så mange unge og, etter hvert, ganske rutinerte spillere i gode klubber at det frister å se om hva denne gjengen kan gjøre fram mot VM i 2022.

Og det trenger han ikke de fire siste kampene i EM-kvaliken høsten 2019, eller eventuell play-off våren 2020, til å få bekreftet: Det er en talentfull gjeng spillere. Lagerbäck må derfor bare bestemme seg: Er han motivert, har han ork nok, til å gå på en ny to-årsperiode. Er han motivert, så er det vrient for NFF å si nei. Såpass mye har svensken løftet det norske landslaget, at NFF ikke føler at de er nødt til å velge en annen etter sommeren 2020.

Som landslagssjef for Island, tok Lagerbäck to perioder, samtidig som han ga mer og mer ansvar til assistenten sin, Heimir Hallgrimsson. Da Lagerbäck forlot Island, tok assistenten over.

Det vil ikke overraske meg om Lagerbäck tenker det samme i Norge, at han ønsker å gi jobben til sin assistent, Per Joar Hansen.

Men det er ikke gitt at det er den beste løsningen.

Den definitivt beste kandidaten finner vi i Danmark, men spørsmålet blir (igjen) om det er mulig å dra Ståle Solbakken ut av den kombinerte trener/sportssjef-jobben i FC København. Sjansen er liten, men den bør likevel prøves hvis Lagerbäck tviler. Blant norske trenere ellers finnes det ingen klare kandidater, hvis da ikke Åge Hareide kan tenke seg, og er motivert, til å gå på periode nummer to med Norge.

Jobben som landslagssjef for Norge er attraktiv, tross hva mange tror og mener. Hvis Lagerbäck står fast på at nok er nok etter EM 2020, så bør det bekreftes i høst. Da vi går inn i 2020, så bør vi vite om Lars Lagerbäck er norsk landslagssjef også i tiden 2020–2022.

Hvis ikke, trenger Norges Fotballforbund den tiden fra nå og fram til sommeren 2020 på å finne den beste erstatteren, han som kan ta denne ganske lovende, unge gjengen inn mot VM i 2022.

Jeg tipper det frister Lagerbäck. Han har fått veldig frie tøyler fra arbeidsgiveren sin, kan bo i Sverige, slipper å reise rundt på kamper i Eliteserien hver helg, og kan konsentrere seg om å være best mulig forberedt til de få samlingene et landslag har.

Han er 71 år nå.

Spørsmålet er om han ser for seg at han fortsatt leder et landslag som 74-åring.

