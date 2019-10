Han er uslåelig på Anfield

Sadio Mané (27) har aldri tapt en ligakamp på Anfield. Heller ikke som Liverpool-motstander. Men utenfor banen er han usedvanlig gavmild.

I oktober 2015 utlignet Southampton-spiller Sadio Mané til 1–1 i det 86. minutt og sørget for ett poeng.

Siden - etter overgangen i juli 2016 - har han spilt 51 ligakamper på Anfield, og samtlige har endt med seier eller uavgjort.

Inkludert Southampton-matchen har han altså 52 seriekamper uten å tape på Liverpools hjemmebane.

Liverpool.com forteller at klubben har tapt to ganger på Anfield siden Sadio Mané kom. Det ene tapet kom mot Swansea (januar 2017) - da var han opptatt med Afrika-mesterskapet for Senegal, mens det andre kom mot Crystal Palace (april 2017), og da var han ute med skade.

Sadio Manés statistikk er spesiell. Men heller ikke Mohamed Salah (juni 2017), Virgil van Dijk (januar 2018) eller Alisson (juli 2018) har tapt ligakamper på Anfield - etter at de ble Liverpool-spillere.

Siden oktober 2017 har Sadio Mané ikke gått glipp av en eneste seriekamp på Anfield som følge av skade eller utestengning. De gangene han ikke har spilt, har det vært Jürgen Klopps valg.

Sadio Mané er opptatt av atskillig mer enn fotball. Som for eksempel hvordan folk har det i hjemlandet Senegal. Han bruker mye penger på veldedighet der.

– Hvorfor skulle jeg ville ha ti Ferrari’er, 20 diamantklokker eller to fly Hva vil disse tingene gjør for for meg og for verden, spør han i et intervju med nsemwoha.com.

– Jeg var sulten, og jeg måtte jobbe på åkeren. Jeg overlevde harde tider. Jeg spilte fotball barbeint, jeg hadde ingen utdanning og mange andre ting, men i dag kan jeg - takket være fotballen - hjelpe folk, forklarte Sadio Mané videre.

– Jeg trenger ikke vise fram luksusbiler, luksushjem, reiser, fly. Jeg foretrekker at mitt folk får noe av det livet har gitt meg.

Sadio Mané har hatt en sterk høst. I Premier League har han fem mål og én assist. I midtuken hadde han én scoring og én målgivende da Liverpool knuste Genk med 4–1 i Champions League.

* Liverpool sikret seg «bare» ett poeng borte mot Manchester United (1–1), men har fortsatt en sunn tabelledelse på seks poeng før helgens øvrige PL-kamper. Og de står uten ligatap siden tidlig i januar. På Anfield har de ikke røket i en hjemmekamp siden april 2017.

* Etter noen skuffende innsatser trengte Tottenham virkelig midtukens 5–0-utklassing over Røde Stjerne i Champions League. Vi er spent på hvor mye Tottenham klarer å etablere av eget spill her, eller om det blir mest håpefulle overganger med Harry Kane i en av hovedrollene. De kan i hvert fall ta med seg at Liverpool ikke har stengt buret i noen av sine fire hjemmekamper i høst.

* Begge lag scorer står til 1,55 i odds. Vårt utgangspunkt er at Tottenham så sårt ønsker seg en revansje etter Champions League-nederlaget i juni. Men at hjemmelaget finner en vei til slutt. Liverpool-backene Robertson (f) og Alexander-Arnold (f) blir ventelig klare. Men Shaqiri (kant) er ute.

Publisert: 27.10.19 kl. 10:44

