Her gjør King noe ingen har klart på 2000-tallet

LILLESTRØM/OSLO (VG) Joshua King (27) tente det norske EM-håpet med høyrefoten tre minutter på overtid lørdag kveld. Samtidig gjorde han noe ingen har klart mot Spania på 24 år.

Han la listen høyt da han antydet at han kunne spilt for det spanske landslaget på pressekonferansen fredag, men når det gjaldt lørdag kveld plasserte Joshua King iskaldt inn utligningen fra 11 meter.

Dermed ble han den første spilleren på 24 år som har scoret i begge kvalifiseringskampene mot Spania. Ja, det var to straffespark, men like fullt har ingen gjort det på denne siden av årtusenskiftet.

Den forrige som klarte den bragden var belgiske Marc Degryse i kvalifiseringen til England-EM i 1996, ifølge den verifiserte Twitter-kontoen MisterChip.

– Jeg vil nok ikke si at han har knekt noen Spania-kode da det er på straffer, men det er bra at han scorer, sier Lars Lagerbäck til VG på pressekonferansen søndag.

– Vi trener aldri straffer på landslaget, så den biten styrer han (King) helt selv. Han er så kald på det, og fantastisk bra med sin mentale styrke for å ta de straffene, fortsetter han.

– FANTASTISK: Lars Lagerbäck roste mentaliteten Joshua King viser fra straffemerket for landslaget. Foto: Terje Pedersen

Kopierte «Ivers»

Det skal dog sies at King ikke er den første nordmannen som har gjort det skarpt foran mål mot spanjolene.

Steffen Iversen ble den store norske helten sist Norge vant en gjeldende mesterskapskamp. Det var mot Spania i EM i 2000. Den hodesterke trønderen steg opp foran spanjolenes keeper, og omsatte et langt Thomas Myhre-utspark til vinnermål.

Tre år senere var det også samme mann som sendte Norge i føringen i playoff-kampen mot Spania på Mestalla, som de til tross for Espen Johnsen-storspill tapte 1–2.

Så Joshua King er ikke første nordmann som har puttet to mål mot Spania, men han er den første som har gjort det i samme kvalifisering.

Dette sa King etter å ha overlistet Kepa Arrizabalaga fra straffemerket:

Hentet stoppererstatter fra Godset

Etter en lett trening på Åråsen stadion søndag, der spillerne som ikke startet mot Spania deltok, retter landslaget nå øynene mot Romania. Det ble bekreftet på søndagens pressekonferanse at midtstopperne Reginiussen og Nordtveit ikke rekker Romainia-kampen, mens Jakob Glesnes fra Strømsgodset er hentet inn.

– Vi har en liste over spillere som vi følger med på, og han er den vi betrakter som en av de beste i Eliteserien, sier Lagerbäck.

Glesnes og resten av landslaget tar turen sørøstover søndag kveld, og på tirsdag er kun tre poeng godt nok.

– Vi går inn med samme innstilling som til kampen mot Spania. Vi gjør det som vi tror er best for å vinne kampen, sier treneren.

Slik ser tabellen ut etter syv kamper i gruppe F:

1. Spania - 19 poeng

2. Sverige - 14 poeng

3. Romania - 13 poeng

4. Norge - 10 poeng

5. Malta - 3 poeng

6. Færøyene - 0 poeng

Det skal med andre ord fortsatt en del til for at Norge skal ta seg til neste års europamesterskap gjennom den tradisjonelle kvaliken. Les hvordan det er mulig her.

Men kort fortalt: Hvis Norge og Spania vinner sine resterende tre kamper, så må Sverige slå Romania for at Norge ikke skal gå til EM.

– Jeg vet at vi trenger hjelp fra Romania mot Sverige i høst, men vi må bare fokusere på å vinne våre kamper, sier landslagssjefen.

