GLEDE: Omar Elabdellaoui (til venstre), Haitam Aleesami (i midten) og Ole Selnæs gleder seg over uavgjort mot Spania. Foto: Bjørn Steinar Delebekk

Kommentar

Dette laget kan du være stolt av, Lagerbäck

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Spania 1–1) Vi har sett det før - et norsk landslag som ypper seg mot de beste, men som kommer ut av det uten noen ting. Men denne gangen, helt fortjent, fikk Norge med seg et poeng - som lover godt før avslutningen av EM-kvalifiseringen.

Hvis Lars Lagerbäck ikke allerede har bestemt seg for å ta to år til med denne gjengen, så bør han ha blitt overbevist lørdag kveld på Ullevaal stadion. Et norsk lag med en vilje av stål, med hjerte for nasjonen og med lite overdreven respekt for sin meriterte motstander, spilte sin beste landskamp siden Lagerbäck overtok i 2017. I sin 26. landskamp fikk den 71 år gamle svensken se at alt han har trodd om denne gangen, faktisk stemte.

For dette var ikke som i de siste landskampene mot de store nasjonene, som da Norge ble utspilt mot Tyskland og tapte 0–3 hjemme i 2016, eller enda verre i returkampen i Tyskland (0–6) - eller faktisk også i det første møtet med Spania (1–2) i mars, der sjansestatistikken var 16–2 i spanjolenes favør.

Nei, dette var en fotballkamp som var ganske jevn, i hvert fall i sjanser, og etter 1. omgang nikket vi på pressetribunen anerkjennende til hverandre: Dette hadde vært en meget god omgang av Norge, der spanjolene ikke skapte mer enn én sjanse, Norge hadde god kontroll, og sammen klarte Martin Ødegaard og Joshua King å skape trøbbel for de spanske gjestene.

Jeg noterte at publikum fyrte seg skikkelig opp da Martin Ødegaard gikk ut for å ta en corner i sluttminuttene av 1. omgang. De været noe, publikum har ofte teft, det var neppe tilfeldig at det var fullt på Ullevaal. Men i denne omgang fikk de kun en halvsjanse i retur.

Pause - 0–0. 3–1 i sjanser og 3–2 i cornere - til Norge.

Ante vi konturene av en liten sensasjon her?

Så gikk det ikke mer enn et minutt av 2. omgang før Spania tok ledelsen. Igjen kjente vi igjen tendensen fra kampene mot Sverige og Romania: Norge fikk ikke reddet i egen boks, ballen havnet i retur-rommet, og Saul klinket ballen i mål, selv om Rune Almenning Jarstein var etter den.

Da ble det, naturlig nok, en litt annen kamp. Men ikke på den måten vi trodde. For Norge, med Alexander Sørloth inn for Stefan Johansen etter en drøy time, kjørte på, skapte sjanser, halvsjanser og cornere, nærmet seg den utligningen, som ville vært fortjent.

72 minutter - og Alexander Sørloth fikk vist sin luftstyrke og spilleforståelse: Han headet ballen ned til Ole Kristian Selnæs, som tok ballen på direkten. Skuddet ble blokkert rett før det nærmet seg målstreken.

Spania slapp med skrekken.

Men Norge kjørte på videre, i det som er en av de bedre fotballkampene med det norske landslaget jeg har sett de siste årene, motstanderen tatt i betraktning. Sju minutter før slutt kom enda mer luftskyts inn, ved Bjørn Maars Johnsen. Lars Lagerbäck gikk for utligning, det var det ingen tvil om. Og Norge hadde Spania på den såkalte gaffelen, det var bare den siste touchen som manglet på en nærmest perfekt kveld på Ullevaal.

Så virket det som det ville gå som det - dessverre - pleier: De mest rutinerte, de som har vært i denne situasjonen så mange ganger før, de vinner til slutt.

Men ikke denne gangen. Omar Elabdellaoui, med kapteinsbindet på armen, kastet seg med hodet først inn i en duell med den spanske keeperen - fikk bank, og så pekte dommer Michael Oliver fra England på straffemerket, to minutter på overtid.

Fram gikk Joshua King, en iskald mann på straffer, keeper gikk feil vei, King skjøt riktig vei - og dermed sto det 1–1 på Ullevaal. Et minutt senere blåste Oliver av, publikum hadde virkelig hatt teft: Norge ble det første laget som tok poeng fra Spania i EM-kvalifiseringen.

Ser du på tabellen nå, med svensk og rumensk seier over Malta og Færøyene, så ser det egentlig litt mørkt ut.

Men egentlig er det ikke noe mørkere enn det har vært: Norge bør ta med seg en god del selvtillit fra 1–1 mot selveste Spania inn til et folketomt stadion i Romania tirsdag kveld. Det er fullt mulig å vinne der, og taper svenskene mot Spania samme kveld, så er det egentlig helt åpent.

Og hvis ikke så har vi alltids play-off i Nations League våren 2020.

Etter det jeg så på Ullevaal stadion onsdag kveld, vil jeg vil gå så langt som å mene at det er trist hvis vi ikke får se dette norske mannskapet i EM 2020.

Så positiv var denne kampen.

Publisert: 12.10.19 kl. 22:48







