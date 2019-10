INGEN UTVEI – FØR JANUAR: Markus Henriksen har havnet fullstendig i fryseboksen i klubben Hull. Her fra pressetreffet med landslaget tirsdag. Foto: Frode Hansen

Henriksens Hull-situasjon er fastlåst – måtte be om lov for å spille på klubbens U-lag

KALBAKKEN (VG) Selv uten spilletid tviholder Lars Lagerbäck på Markus Henriksen (27), og trønderen tror årsaken er null jåleri. Det finnes derimot ingen sminke som kan pynte på hvordan nordmannens klubbsituasjon ser ut.

Fra å være Hulls kaptein før sommeren til engang ikke å få plass på benken under 11 spilte Championship-kamper i høst, og legg til at klubben utnyttet en åpning i nordmannens kontrakt og sørget for at han forble deres eiendom frem til sommeren 2020.

De forlenget, de ville ikke selge ham hverken i januar eller i sommer – og de vil ikke bruke ham, heller ikke etter at overgangsvinduet stengte. Hva skjer?

– Jeg skal forholde meg så profesjonelt at jeg ikke uttaler meg så mye om det. Det blir styr, uansett. Min story tar jeg gjerne når den tid passer. Den skal ut. Men det er et valg de har tatt, og alle som skjønner fotball klarer å lese mellom linjene hva som skjer, men det som er bra for meg er at det ikke har noe med det sportslige å gjøre, svarer Henriksen til VG.

Det eneste adjektivet han tar i bruk rundt den fastlåste situasjonen i klubben er engelsk. Henriksen kaller det «litt unfair» – og mer sier han ikke. Han trener for fullt og er med A-laget, men måtte spørre om lov for å bidra i kamp for Hulls U23-lag, som er den eneste kamparenaen han har hatt utenom A-landslaget siden seriestart i august.

Ble jobbet for overgang

– Jeg synes det viser litt om meg også, at når man er landslagsspiller og spør om å få spille U23-kamper. Jeg må det, for å holde meg «fit» og gjør det jeg kan for å være mest mulig forberedt. Alle skjønner at det ikke er optimalt, men jeg trenger kamptid, sier Markus Henriksen om det vellykkede grepet han tok for å holde seg i Lagerbäck-troppen.

Det er ingen hemmelighet at det ble jobbet for et klubbskifte i sommer. Derfor ble han ikke benyttet av klubben mens overgangsvinduet fortsatt var åpent gjennom august måned. Men situasjonen endret seg aldri da Henriksen forble Hull-spiller.

– Jeg var klar på at hvis ingenting skjer, så er jeg Hull-spiller. Da har jeg ett år igjen og vil gjøre det best mulig for meg selv og klubben. Hva som har skjedd i mellomtiden, får vi ta ved en senere anledning. Jeg har gitt beskjed om at jeg er «fit», er i kjempegod form og er klar og ønsker å bidra. Det er opp til dem.

Franske Bordeaux var blant annet ute etter nordmannen i januar. Ifølge Henriksen sa Hull nei til konkrete bud på ham i sommer, og på samme tid skiftet klubben manager fra Nigel Adkins til Grant McCann. Trønderen tror ikke det er årsaken til turbulensen.

– Ikke som jeg tror, nei. Man går ikke fra å være kaptein for et lag og spille sin beste sesong, til at man ikke er god nok.

– Spilte du for høyt under overgangsvinduet?

– Nei, og det kan jeg si: Det har kommet bud til Hull. Klubbene må bli enige, og spillere må ønske seg dit. Men det var noe som var interessant, og noe som ikke var interessant. Hvis Hull absolutt ville kvittet seg med meg, hadde de hatt muligheten til å gjøre det. Noe mer enn det er det ikke å si.

– Tror du får spille i Hull igjen?

– Det ser ikke så veldig positivt ut akkurat nå, når jeg ikke har vært i noen tropper. Men jeg er klar og har gitt beskjed om det, sier Markus Henriksen.

Lagerbäck-favoritt

Spilletid i de to kommende landskampene er han mest sannsynlig høyaktuell for. Siden han kom inn for første gang i Lagerbäcks tropp til San Marino-kampen høsten 2017, har Henriksen startet 19 av 20 mulige kamper. Det er sjelden stabilt for en landslagsspiller, og det har ikke manglet på konkurranse på sentral midtbane. Henriksen har beholdt plassen gjennom to år, og under uttaket til Spania/Romania vedgikk Lagerbäck at det er vanskelig å finne utfordrere som ligner på Henriksen.

– Jeg er kanskje en spiller Lars er glad i. Fysisk sterk, driver ikke med jåleri eller dilldall, gjør det enkelt og går i krigen. Det er kanskje litt sånne spillertyper han har sansen for. I tøffe kamper som mot Sverige, og som det blir mot Spania, er han vil ha fysikk i midten, vurderer Henriksen, som har endret seg siden voldsomt siden han fikk landslagsdebuten som 18-åring for nesten ti år siden.

– I AZ var jeg en 10'er. Det er jeg absolutt ikke lenger. Nå er jeg nærmere å være en midtstopper enn 10'er, beskriver spilleren med 50 landskamper.

Publisert: 09.10.19 kl. 07:16







