Dyster Solskjær-dom fra anerkjent journalist: – To tap unna sparken

MANCHESTER (VG) Manchester United viser full tillit til Ole Gunnar Solskjær (46) utad, men flere eksperter på storklubben tror nordmannens jobb kan bli truet i løpet av kort tid.

Det offentlige standpunktet har ikke endret seg: Solskjær er mannen som skal lede den langsiktige gjenreisingen av den gamle storheten, og de høye herrer på Old Trafford skal ikke la seg prege av «kortsiktige distraksjoner», som direktør Ed Woodward understreket i september.

Slike distraksjoner har det vært nok av den siste tiden: United ligger på 12. plass i Premier League før søndagens møte med den så langt feilfrie serielederen Liverpool, og med kun to poeng til nedrykksstreken er det ikke umulig at «de røde djevlene» avslutter helgen i «rød sone».

Det kommende kampprogrammet, med fire strake bortekamper, når laget ikke har vunnet utenfor eget gress siden Solskjær ble permanent manager, er heller ikke lystig lesning om man har et hjerte som banker for klubben.

– Alle diskusjonene jeg har hatt med eierne (Glazer-familien), Ed Woodward og klubben har handlet om at jeg har en treårskontrakt. Vi planlegger langsiktig. Jeg har fått denne jobben, og selv om vi taper en kamp eller to, så venter man ikke på en telefon for å få forsikringer, sier en selvsikker Solskjær til Sky Sports.

Men ifølge journalistene som dekker klubben tettest, kan han ha grunn til å frykte at eventyret i klubben i hans hjerte kan bli kortvarig.

Sjekk Uniteds tøffe kampprogram Solskjærs menn skal blant annet spille fire strake bortekamper i perioden frem mot neste landslagspause: Liverpool (H) Partizan Beograd (B) Norwich (B) Chelsea (B) Bournemouth (B) Partizan Beograd (H) Brighton (H)

Delte meninger

Mark Ogden er journalisten som var først ute med sjokknyheten om at Solskjær kom til å bli midlertidig manager i Manchester United like før jul i fjor. Nå tror han det er stor fare for at 46-åringen kan feire julen 2019 hjemme i Kristiansund.

– Posisjonen til klubben er at de ikke har planer om å bytte manager. Men det må tolkes som det de mener her og nå, og ikke nødvendigvis neste uke eller uken etter det. Hvis de taper mot Liverpool og deretter taper mot Norwich neste helg, så kan de ende opp på nedrykksplass. På det tidspunktet vil Ole virkelig være i en vanskelig posisjon, og presset kan tvinge klubben til å handle, sier Ogden til VG.

– Jeg tror han i bunn og grunn er to tap unna sparken frem til, eller hvis, han klarer å få på plass en god rekke med resultater. Man kan spørre seg om de burde sparket ham allerede, men sannheten er at de ikke burde gitt ham den permanente jobben i utgangspunktet, lyder den nådeløse dommen fra den anerkjente ESPN-journalisten.

Blant enkelte United-reportere er det større optimisme å spore. The Times-korrespondent Paul Hirst mener det vil være «urettferdig» å sparke Solskjær når han har slitt med så mange skader på nøkkelspillere. I Premier League er det bare Norwich som har hatt større skadeproblemer enn Solskjærs lag, og lagets to største profiler – David de Gea og Paul Pogba – er bekreftet ute i oppgjøret mot erkerival Liverpool.

– Foreløpig er han trygg. Woodward har ingen ønsker om å sparke ham, ettersom han mener han er den riktige mannen til å gi klubben suksess på sikt, men man må nesten gå ut fra at den troen kommer til å svekkes i løpet av de neste ukene hvis de svake resultatene fortsetter, sier Hirst.

– Resultatene er nødt til å bli bedre, selvfølgelig, men jeg synes virkelig ikke de skal sparke ham. Jeg ville likt å se ham i en hel sesong, uansett hvordan det går, før man feller en dom. Han trenger tid, som i ekte tid, ikke «fotballtid», sier The Guardian-journalist Jamie Jackson.

– Uniteds tålmodighet testes

Manchester Evening News’ Samuel Luckhurst mener de neste fem kampene, som innebærer en hjemmekamp mot Liverpool etterfulgt av fire bortekamper, kan bli helt avgjørende for Solskjærs skjebne.

– Står de uten seier etter de kampene, vil situasjonen være uholdbar for Solskjær, sier Luckhurst, som minner om at Manchester United står uten seier på de ti siste bortekampene.

Daily Mails Manchester korrespondent Chris Wheeler mener selv at det riktige vil være å gi Solskjær tid uansett hva som skjer, ettersom han har tatt over en klubb i en svært vanskelig situasjon, men han tror virkeligheten kan utspille seg på en helt annen måte.

– Det er mange, inkludert Solskjær og hans støtteapparat, som frykter at et stort hjemmetap mot Liverpool virkelig vil øke presset på ham, sier Wheeler, som påpeker at José Mourinho fikk sparken etter et 3–1-tap mot Liverpool i desember.

– Uniteds tålmodighet tester desto lengre dette pågår. Hvis de fortsetter å skli nedover tabellen og det i det hele tatt begynner å være en sjans for at de blir dratt inn i nedrykksstriden, så vil de ikke ha noe annet valg enn å bytte manager, sier han.

