KREVENDE JOBB: Dommer Espen Eskås gir gult kort til Sarpsborg 08-spiller Jørgen Strand Larsen. LSK-spiller Daniel Pedersen gir sin mening, mens Mats Haakenstad ligger nede. Foto: Christoffer Andersen, NTB scanpix

Toppdommer ber NFF ta grep: – Situasjonen er uholdbar

Hets, trakassering og vold gjør Espen Eskås (31) bekymret for norske kampledere. FIFA-dommeren mener Norges Fotballforbund må ta ansvar for å beskytte spesielt de yngste pipeblåserne.

Nå nettopp







– Situasjonen er uholdbar. Det er altfor mye som skjer – spesielt i forbindelse med breddekamper i Oslo. Jeg mener forbundet kan gå inn og legge føringer for hvordan det skal være. De er nødt til det, sier Eskås til VG.

Torsdag ledet 31-åringen Europa League-oppgjøret mellom franske Saint-Étienne og ukrainske Oleksandriya. Nå etterlyser Eskås en holdningsendring i Fotball-Norge. Spesielt bekymret er han for situasjonen i breddefotballen.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

VG har over tid omtalt et generelt voldsproblem i norsk fotball. Eskås mener at oppførselen til foreldre og andre tilskuere også er ødeleggende.

– Så lenge det kan virke som at dommeren gjør en feil, så roper og skriker man og tråkker vedkommende ned uten å tenke på at dette kanskje er en 14-åring som dømmer sin første match og gjør så godt han kan. Det er ingen terskel eller list for å kritisere, sier Eskås.

STERKE FØLELSER: Her er det Aalesund-kaptein Fredrik Carlsen som gir en klar beskjed til Eskås under en kamp mot Odd i 2017. Foto: Trond Reidar Teigen, NTB scanpix

FIFA-dommeren understreker at det er stor forskjell på topp- og breddenivå. Det er de yngste kamplederne han er urolig for, og han mener NFF ikke gjør nok for å beskytte dem.

– Mye av ansvaret ligger på kretsene, men forbundet, som hovedansvarlig, burde legge enda klarere føringer for hvordan man skal forholde seg til dommere. Dommergjerningen bør få en større og tydeligere rolle i fotballfamilien, sier Eskås.

Som student på Norges idrettshøgskole leverte Oslo-karen nylig en artikkel som VG har fått tilgang til. Der skriver Eskås blant annet følgende:

«Når Norges Fotballforbund har trygghet, glede, respekt, likeverd og folkelighet som førende verdier, forventes det noe. Verdiene blir til ingen nytte når de tilsynelatende ikke praktiseres. NFF er nødt til å stake ut en ny kurs når ny handlingsplan for 2020–2023 skal vedtas på Fotballtinget over nyttår.»

«Ansvaret NFF har som en stor samfunnsaktør må tas på alvor. Etter mitt skjønn har man ikke klart å skape trygge nok miljøer, hvor alle aktører føler seg velkomne og inkludert. Jeg er selvfølgelig klar over at NFF ikke har dette ansvaret alene. Hele idretten og alle lokalsamfunn er nødt til å ta situasjonen på alvor, men jeg tror det er lurt å ta egen oppvask først.»

BEKYMRET: Eskås mener spesielt de yngste dommerne bør bli bedre ivaretatt. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

NFFs tiltak

VG har vært i kontakt med NFF-president Terje Svendsen. Han er enig i at norsk fotball har for mange tilfeller av hets og trakassering, og mener unge dommere er ekstra sårbare.

– Dette er nok dessverre en utfordring fotballen har i likhet med samfunnet for øvrig. Fremover ønsker vi derfor å ha enda større fokus på kampvertrollen, dommerkontakt i klubber, fair play-arbeid i klubb, samt at kretsene er oftere ute i klubbene for å sette dette viktige arbeidet oftere på dagsorden. Jeg er for øvrig overbevist om at denne tematikken vil få en mer sentral plass i kommende handlingsplanperiode, forteller Svendsen.

Samtidig slår fotballpresidenten fast følgende:

– NFF, kretser og klubber tar vårt samfunnsansvar på alvor. Vi har satt inn tiltak som kampverter, faddere som følger opp unge dommere, dommerveiledere ute på kamp, dommertrio i stedet for å dømme alene, foreldrevettregler og fair play-hilsen før og etter kamp – for å nevne noen tiltak. Og tiltakene virker, i den forstand at de aller fleste lag, trenere og foreldre i barne- og ungdomsfotballen oppfører seg godt både mot motspillere og dommere, sier Svendsen.

Publisert: 25.10.19 kl. 07:56







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 25 17 5 3 57 – 24 33 56 2 Bodø/Glimt 25 14 7 4 54 – 34 20 49 3 Odd 25 13 6 6 39 – 32 7 45 4 Rosenborg 25 11 8 6 39 – 31 8 41 5 Viking 25 11 7 7 43 – 34 9 40 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om