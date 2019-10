KAN SITT FOTARBEID: Mathias Normann på landslagstrening på Ullevaal stadion onsdag formiddag. Foto: Fredrik Hagen, NTB Scanpix

Normann har flyttet rundt alene for fotballen: – På mange måter er jeg litt sær

STORO (VG) Rostov-proffen Mathias Normann (23) er både omsvermet og omtalt før landskampene mot Spania og Romania. Veien dit har vært motsatt: Hele fotballkarrieren har han levd i sitt eget selskap.

Fra han flyttet de 22 milene fra hjemstedet Svolvær til Bodø som 16-åring for å bo på hybel, gå på videregående og spille seg inn hos Glimt, har han bodd for seg selv. Det gjorde han både i Alta (utlån), engelske Brighton og nå i Rostov.

I byen sørvest i Russland og som proff i den pengesterke ligaen, også rangert som Europas sjette beste i fotballkvalitet, er tilværelsen betydelig bedre enn den har vært andre steder. Forskjellen beskrives best av pappa Sten Normann om låneoppholdet i Alta, da Mathias Normann var 18 år, og ble vurdert som ikke god nok for Bodø/Glimt.

– Han ble innlosjert på et rom på et nedlagt hotell – med et kjøleskap på størrelse med en skoeske. Men vi ler av det nå, smiler Normann senior, som ikke er i tvil om at sønnen er blitt mye tøffere av å bo alene i inn- og utland.

– Det har hatt mye, om ikke alt å si, for at han har skaffet seg den mentaliteten han har i dag. Han har hatt mye motgang og støtt på mange utfordringer. Spesielt i Glimt, da han ikke ble satset på der, ikke fikk sjansen og flyttet til Alta, mener Sten Normann.

– På mange måter er jeg litt sær og liker meg alene. Jeg føler det bare er en styrke, sier Mathias Normann selv – som sier han trives i Rostov, der han er høyt og lavt på banen om dagen:

23-åringen fikk debuten som innbytter mot Malta i september, og kanskje slår han seg rett inn på midtbanen hos Lars Lagerbäck mot Spania lørdag.

I denne lagdelen er konkurransen trolig jevnest, men forskjellen fra forrige landslagsuke er at Norge nå ikke spiller før på lørdag. For en måned siden var det kamp allerede torsdag, og som Lars Lagerbäck poengterer: De rakk knapt å se an Normann før de måtte velge elleveren sist.

Har høstet ros

– Det er kjedelig slik landslagsfotballen er blitt, at på forrige samling fikk vi nesten ikke til en skikkelig trening. Nå har vi hatt et par ordentlig økter hvor han får prøvd ut hvordan vi spiller. Jeg tror han skal klare både å spille sentralt og kant på måten vi spiller på, vurderer Lagerbäck.

Svensken og Normann kan muligens bli en god historie i løpet av de neste matchene. Lagerbäck ønsket å ta ut Russland-proffen allerede før sommeren og har snakket opp både spillet hans, ligaen og denne målgivende pasningen da han har fått sjansen på de siste pressekonferansene.

Spillerens agent Imad El Hammichi brukte nylig sosiale medier til å melde at Normanns prestasjoner i Russland undervurderes av norske medier, mens nordlendingen svarer slik på om han føler han får nok oppmerksomhet:

– Nei, det tenker jeg ikke så mye over. Jeg får mye oppmerksomhet i Russland der jeg spiller. Og det er kjempeartig å få oppmerksomhet her i landet. Men det påvirker ikke meg på noe måte. Iallfall ikke noe jeg blir lei meg for, sier Mathias Normann – som spiller dyp, sentral midtbane i Rostovs 3-5-2 og er klubben nest mest involverte med ball i ligaen denne sesongen (bare Roman Jeremenko har flere pasninger).

– Hvordan vurderer du Russland opp mot «Premier League-nivået» du kjente på under Brighton-treningene?

– Det fysiske er på samme nivå. Men det går litt fortere på trening i England. Tempoet er høyere. Men Russland har en utrolig bra liga, sier Mathias Normann.

