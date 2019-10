TØFT SPILL: ddrisu Baba i aksjon mot Real Madrids Brahim Diaz Foto: JAVIER BARBANCHO / X02265

Smell for Real Madrid - tre dager før skjebnekamp i Europa

(Mallorca-Real Madrid 1–0) Real Madrid er under sterkt press før deres avgjørende kampen i Champions Legue i Istanbul tirsdag. Lørdag mistet laget til Zinedine Zidane serieledelsen i Spania, etter tapet på Mallorca.

Den tidlige scoringen av hjemmelaget Lago Junior etter sju minutter ble avgjørende da Real Madrid aldri klarte å snu kampen med sin rekke av stjernespillere.

– Vi møtte et Mallorca slik vi ventet dem, med mye entusiasme og intensitet fra starten av kampen. De første minuttene kostet oss seieren, sier Thibaut Courtois i intervjuet etter kampen vist på Strive.

Real Madrid jaktet utligningen, men verre ble det da Odriozola fikk sitt andre gule kort og fikk marsjordre med rødt kort etter 74 minutters spill, da han ble for het på banen foran 20 000 tilskuere på den spanske øya i Middelhavet. Selv Courtois mente det andre gule kortet var riktig.

Og da ble også Real Madrid tammere. Samtidig kjempet hjemmelaget knallhardt for å holde på ledelsen og kunne til slutt juble for en stor seier foran et ekstatisk hjemmepublikum.

Og nå er det bare tre dager til det svært viktige oppgjøret i Champions League borte mot Galatasaray i Istanbul. Etter en katastrofal åpning på Champions League for storklubben med et poeng på to kamper må laget prestere i Tyrkia.

– Vi drar til Istanbul og må vinne, sier Courtois etter tapet mot Mallorca.

Og tidligere lørdag vant Barcelona 3–0 over Eibar og tok dermed over tabelltoppen i La Liga etter scoringer av stjernetrioen Griezmann, Messi og Suarez. Dermed leder laget fra Catalonia med et poeng i Spania foran nettopp Real Madrid.

Den tidligere franske stjernespilleren Zinedine Zidane har ikke hatt den samme suksessen etter at han returnerte til trenerjobben i Real Madrid, som det han hadde da stjernen Cristiano Ronaldo var en del av laget i hans første periode i klubben.

Sist sesong ble sesongavslutningen og avstanden opp til Barcelona problematisert. Denne høsten har han måttet tåle kritikk for den nåværende bunnplasseringen i gruppe A i Champions League. Real Madrid røk ut så tidlig som i åttendelsfinalen mot Ajax i turneringen i fjor. Og alt annet enn å gå lett gjennom gruppespillet uhørt i den spanske hovedstaden. Samtidig er Barcelona foreløbig er på en nærmest selvsagt stø kurs mot avansement også i den gjeveste klubbturnerningen.

